Hai đài quốc gia Ba Lan đồng ý chia sẻ các bản ghi nhạc cổ điển và Jazz với VOV

(VTC News) -

Trong hai ngày 4 và 5/11, đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang dẫn đầu làm việc với Đài Truyền hình Quốc gia Ba Lan (TVP) và Đài Phát thanh Quốc gia Ba Lan (Polskie Radio).

Đoàn công tác VOV làm việc với lãnh đạo Đài Truyền hình Quốc gia Ba Lan.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo TVP và Polskie Radio bày tỏ sự coi trọng mối quan hệ đối tác với VOV - một trong những cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện hàng đầu của Việt Nam.

Lãnh đạo các cơ quan đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong sản xuất chương trình, cũng như cách tiếp cận khán thính giả trên các nền tảng số. Các bên thống nhất tăng cường hợp tác trong trao đổi thông tin, trao đổi và sản xuất chương trình, nhằm nâng cao sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời tiếp tục trao đổi để tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Điểm nhấn của chương trình làm việc lần này là VOV đề nghị TVP và Polskie Radio hỗ trợ cung cấp các bản ghi nhạc cổ điển và Jazz thuộc quyền sở hữu và do hai đài sản xuất. Phía Ba Lan đồng ý với đề nghị này, mở ra cơ hội đưa những tác phẩm âm nhạc đặc sắc của quê hương nhà soạn nhạc Frédéric Chopin đến gần hơn với thính giả Việt Nam.

Chủ tịch Paweł Majcher và Ban Lãnh đạo Đài Phát thanh Quốc gia Ba Lan đón tiếp Đoàn công tác VOV.

Tại Polskie Radio, đoàn công tác được giới thiệu hệ thống các kênh phát thanh âm nhạc, trong đó có Dwójka (Program 2), chuyên phát sóng âm nhạc cổ điển và các chương trình văn hóa trên FM, DAB+ và internet.

Đáng chú ý, Polskie Radio Chopin là kênh phát thanh số chuyên phát âm nhạc cổ điển Ba Lan, có nhiều nét tương đồng với định hướng phát triển kênh âm nhạc cổ điển mới của VOV. Trong khi đó, Trójka (Program 3) phát sóng nhiều thể loại âm nhạc, bao gồm các chương trình Jazz.

Polskie Radio còn sở hữu Hãng ghi âm Polskie Radio (Agencja Muzyczna Polskiego Radia) - tiền thân là Hãng đĩa Phát thanh Polskie Radio, phát hành đĩa CD từ năm 1996 với các bản thu từ kho lưu trữ của Đài, gồm nhạc cổ điển, nhạc đại chúng và dân gian do các nghệ sĩ hàng đầu Ba Lan trình diễn.

Ngoài ra, Đài Phát thanh Quốc gia Ba Lan có Dàn nhạc Polskie Radio tại Warsaw, thành lập năm 1934, chuyên thu âm các tác phẩm giao hưởng, âm nhạc sân khấu và những sáng tác mới.

Một nội dung khác được trao đổi là định hướng VOV gia nhập Liên hiệp Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) với tư cách thành viên liên kết.

Là những thành viên lâu năm của EBU, lãnh đạo TVP và Polskie Radio hoan nghênh, bày tỏ ủng hộ định hướng này, qua đó tạo thêm cơ hội để VOV mở rộng mạng lưới hợp tác với các tổ chức phát thanh, truyền hình quốc tế.

Đoàn công tác VOV làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Trong thời gian công tác tại Ba Lan, đoàn công tác VOV cũng có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Tại đây, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ VOV thúc đẩy quan hệ hợp tác với các cơ quan truyền thông Ba Lan, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Lãnh đạo VOV cũng đề nghị Đại sứ quán thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình sở tại và hoạt động của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, giúp Đài phản ánh kịp thời, sinh động đời sống kiều bào cũng như những bước phát triển trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ba Lan.