Căn nhà ở TP.HCM đổ sập sau tiếng nổ lớn

(VTC News) -

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ sập nhà ở TP.HCM.

Lực lượng Công an TP.HCM đang phong toả hiện trường vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường căn nhà bị sập.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11h cùng ngày, người dân sinh sống dọc tuyến đường Bùi Văn Ba giật mình khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực dân cư. Sau đó, căn nhà số 81 đổ sập khiến người dân xung quanh hoảng loạn.

Nhiều người hoảng loạn sau khi chứng kiến căn nhà bị đổ sập

Vụ nổ cũng khiến một phần bức tường và khu vực ban công của căn nhà liền kề bị hư hỏng nặng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Thuận phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an TP.HCM) huy động phương tiện chuyên dụng, máy móc cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu hộ.

Hiện trường căn nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn.

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