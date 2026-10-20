VOV Sonata - FM89: Bản giao hưởng mới trên làn sóng phát thanh

(Nguồn: TTXVN)
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VOV Sonata FM89 phát sóng thử nghiệm từ 20/10, hướng tới đưa nhạc cổ điển đến gần công chúng với kinh nghiệm tư vấn từ chuyên gia Australia Kat McGuffie.
Kênh phát thanh VOV Sonata - FM89 (Đài Tiếng nói Việt Nam) định hình vị thế hàng đầu bằng việc lấy công tác bảo đảm bản quyền làm nền tảng cốt lõi.
Trung tá Đỗ Thị Phương Mai, Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường ĐH VHNT Quân đội, sở hữu giọng soprano nổi bật và từng giành nhiều giải thưởng thanh nhạc tại Nga.
Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89 vào sáng 20/10, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực đưa âm nhạc cổ điển đến gần với công chúng.
Lễ khởi động phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89 diễn ra sáng 20/10, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng.
VOV Sonata - FM89, kênh âm nhạc chuyên biệt thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm từ ngày 20/10.
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