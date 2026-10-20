VOV Sonata - FM89: Bản giao hưởng mới trên làn sóng phát thanh

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VOV Sonata FM89: Kinh nghiệm quốc tế xây dựng chương trình âm nhạc đỉnh cao VOV Sonata FM89 phát sóng thử nghiệm từ 20/10, hướng tới đưa nhạc cổ điển đến gần công chúng với kinh nghiệm tư vấn từ chuyên gia Australia Kat McGuffie.

VOV Sonata FM89: Xây dựng nền tảng bản quyền, phát triển kho âm nhạc chất lượng Kênh phát thanh VOV Sonata - FM89 (Đài Tiếng nói Việt Nam) định hình vị thế hàng đầu bằng việc lấy công tác bảo đảm bản quyền làm nền tảng cốt lõi.

Nữ trung tá có giọng hát hiếm có, từng giành giải thưởng ở Nga Trung tá Đỗ Thị Phương Mai, Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường ĐH VHNT Quân đội, sở hữu giọng soprano nổi bật và từng giành nhiều giải thưởng thanh nhạc tại Nga.

VOV Sonata FM89: Bước đột phá mới đưa âm nhạc hàn lâm đến gần công chúng Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89 vào sáng 20/10, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực đưa âm nhạc cổ điển đến gần với công chúng.

Toàn cảnh lễ khởi động kênh âm nhạc giao hưởng thính phòng VOV Sonata - FM89 Lễ khởi động phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89 diễn ra sáng 20/10, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng.