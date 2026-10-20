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Xuất bản ngày 20/10/2026 08:51 PM
Xuất bản ngày 20/10/2026 08:51 PM

VOV Sonata - FM89: Bản giao hưởng mới trên làn sóng phát thanh

Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm VOV Sonata–FM89, kênh âm nhạc chuyên biệt về giao hưởng, thính phòng, nhạc cổ điển, jazz và các thể loại nhạc không lời.

(Nguồn: TTXVN)

Link: https://vietnammedia.vnanet.vn/video/preview/vov-sonata-fm89-ban-giao-huong-moi-tren-lan-song-phat-thanh-206003.htm

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