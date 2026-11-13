Phát hiện 14 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại 3 xã ở Quảng Trị

(VTC News) -

Từ ngày 13/10 đến ngày 13/11/2026 Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được tìm thấy còn nhiều xương, răng, một số bị gãy vỡ thành nhiều đoạn do tác động của bom đạn chiến tranh.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Xuân Diện)

Cụ thể, từ ngày 13/10 đến 30/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó, tại xã Ái Tử 7 hài cốt, xã Vĩnh Linh 01 hài cốt. Từ ngày 02/11 đến 13/11, tại xã Triệu Phong, đơn vị tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 06 hài cốt liệt sĩ nằm dưới những vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập.

Cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật như tăng, võng dù, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm, cúc áo, nắp bình tông... Hiện 14 hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ; các di vật đi kèm được bảo quản cẩn thận.

Hài cốt liệt sĩ tìm thấy được lực lượng chức năng hương khói chu đáo. (Ảnh: Xuân Diện)

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị và chăm sóc, hương khói chu đáo, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực.

Đầu tháng 11/2026, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cũng tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa).

Cụ thể, ngày 26/10, tại rừng tràm của hộ ông Hồ Khiêm (bản Bãi Dinh) lực lượng tìm kiếm phát hiện, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ. Di cốt còn nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng chân, xương cánh tay; cùng 16 chiếc đinh đóng quan tài, 2 chiếc cúc áo và một số mảnh bom.

Đến ngày 3/11, tại khu vực rừng tràm của hộ ông Hồ Thon (bản Bãi Dinh) lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thêm 1 hài cốt liệt sĩ. Di cốt còn một đoạn xương đùi dài khoảng 15cm và một số mảnh xương bị phân hủy cùng di vật là 16 chiếc đinh đóng quan tài.