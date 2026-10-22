VOV Sonata FM89: Khi người yêu nhạc cổ điển có thêm một điểm hẹn

(VTC News) -

Đưa âm nhạc cổ điển trở thành không gian chủ đạo trên sóng phát thanh, sự ra mắt của kênh VOV Sonata FM89 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu âm nhạc. Việc phát sóng liên tục các tác phẩm giao hưởng, thính phòng không chỉ mang đến thêm một lựa chọn thưởng thức mà còn gợi mở một cách tiếp cận nghệ thuật thuận tiện hơn trong đời sống thường nhật.

Giao diện sóng VOV Sonata FM89.

Thay đổi thói quen thưởng thức âm nhạc

Trong bối cảnh các ứng dụng nhạc số phát triển mạnh, sóng phát thanh truyền thống như VOV Sonata FM89 vẫn tạo được sức hút riêng nhờ tính tiện lợi. Sự khác biệt lớn nhất là thính giả không cần phải tự xây dựng danh sách phát hay thao tác chọn bài liên tục. Các tác phẩm giao hưởng, thính phòng được biên tập và sắp xếp sẵn thành một dòng chảy xuyên suốt, giúp công chúng thưởng thức âm nhạc một cách dễ dàng và không bị gián đoạn.

Là một người trẻ yêu thích nhạc hàn lâm, Phương Linh (20 tuổi, Hà Nội) đánh giá cao sự tiện lợi mà sóng VOV Sonata FM89 mang lại.

“Trước đây, mình thường mất nhiều thời gian tự tìm kiếm và chọn lọc các bản nhạc trên internet. Vì vậy, việc có một kênh phát sóng liên tục giúp mình tiếp cận dòng nhạc yêu thích dễ dàng và trọn vẹn hơn. Mình có thể bật kênh lên và nghe liên tục trong lúc học tập hoặc làm những việc khác”, cô nói.

Không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho người trẻ, kênh phát thanh chuyên biệt này còn là món quà ý nghĩa với những thính giả kỳ cựu. Ông Hưng (69 tuổi, Ninh Bình) chia sẻ: “Tôi thích nghe nhạc vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, đây như là một món ăn tinh thần không thể thiếu của cả gia đình. Nay có một sóng FM phát nhạc hàn lâm cả ngày thế này là điều tôi mong mỏi từ lâu”.

Sự đa dạng của các thể loại trên sóng cũng là điểm cộng thu hút thính giả. Với Đình Long (24 tuổi, Quảng Ninh) người có niềm yêu thích với dòng nhạc thính phòng, trải nghiệm nghe đài lại mang đến sự thú vị đặc biệt: “Người nghe không chỉ giới hạn trong một thể loại mà còn có cơ hội khám phá những màu sắc âm nhạc khác. Mình nghĩ điều thú vị là đôi khi bắt đầu từ một thể loại quen thuộc, người nghe lại tìm thấy sự yêu thích với một dòng nhạc mới”.

Anh Đình Long, khán giả mới của VOV Sonata FM89.

Từ cảm nhận ban đầu đến kỳ vọng lâu dài

Những trải nghiệm đầu tiên mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình thính giả làm quen với một kênh phát thanh mới. Để VOV Sonata FM89 trở thành lựa chọn thường xuyên, chất lượng nội dung, sự ổn định của tín hiệu và khả năng duy trì sức hấp dẫn của các tác phẩm sẽ là những yếu tố được người nghe quan tâm.

Dưới góc độ của một người nghe lâu năm, ông Xuân Hưng kỳ vọng vào chiều sâu biên tập của kênh: “Tôi mong bên cạnh những tác phẩm quen thuộc, kênh có thể giới thiệu thêm các tác phẩm ít phổ biến hơn nhưng có giá trị nghệ thuật để người nghe lâu năm như chúng tôi sẽ có thêm cơ hội khám phá”.

Ông Xuân Hưng với thói quen nghe radio hằng ngày.

Với những người yêu thích nhạc thính phòng như Đình Long, yếu tố kỹ thuật lại được đặt lên hàng đầu. “Mình mong kênh tiếp tục chú trọng chất lượng âm thanh để người nghe cảm nhận được rõ nét sự hòa quyện giữa các nhạc cụ, có như vậy trải nghiệm nghe nhạc mới thêm phần trọn vẹn”, Long chia sẻ.

Từ những cảm nhận ban đầu của công chúng, VOV Sonata FM89 đang có một khởi đầu đầy triển vọng. Tuy nhiên, sự gắn bó lâu dài của công chúng sẽ được quyết định bởi chính cách kênh duy trì bản sắc, nâng cao chất lượng nội dung và đáp ứng đúng những kỳ vọng khắt khe của cộng đồng yêu nhạc hàn lâm trong thời gian tới.