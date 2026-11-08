VOV lần đầu tham dự Hội nghị cấp cao Truyền thông thế giới tại Trung Quốc

Đoàn đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị.

Hội nghị cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7.

Với chủ đề Sứ mệnh truyền thông và hành động hợp tác trong bối cảnh chuyển đổi thông minh, hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu đến từ gần 330 cơ quan truyền thông, các viện nghiên cứu, cơ quan chính phủ của 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. Đây là kỳ hội nghị có số lượng quốc gia/vùng lãnh thổ và tổ chức tham gia, cũng như cấp đại biểu cao nhất từ trước đến nay.

Hội nghị cấp cao Truyền thông Thế giới lần thứ 7 bao gồm phiên họp toàn thể và 5 phiên thảo luận nhánh, xoay quanh các chủ đề như phát triển bao trùm trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi truyền thông thế giới, đối thoại và hợp tác truyền thông trong các thách thức an ninh toàn cầu, truyền thông thông minh mở rộng không gian mới cho giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, “AI +” và đồng thuận mới trong quản trị truyền thông toàn cầu, cách tiếp cận Bắc Kinh: Giải mã quá trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lý Thư Lỗi, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, công nghệ AI toàn cầu đang bước vào giai đoạn phát triển sôi động chưa từng có, mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho sự phát triển của truyền thông.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển tham dự hội nghị.

Ông đã đề xuất 4 hướng hợp tác truyền thông trong tình hình hiện nay, bao gồm: không ngừng làm phong phú thêm nguồn cung nội dung chất lượng cao, bởi nội dung luôn là gốc của truyền thông; nỗ lực thúc đẩy sự chuyển đổi và phát triển của truyền thông, hợp tác phát triển các kịch bản và ứng dụng mới, nhằm mang lại dịch vụ người dùng tốt hơn, thông minh hơn và tiện lợi hơn, tăng cường phối hợp đào tạo nhân tài, tổ chức các khóa đào tạo dành cho phóng viên trẻ, hỗ trợ nâng cao năng lực và trình độ của người làm truyền thông; thúc đẩy trao đổi và học hỏi giữa các nền văn minh, điều chỉnh công nghệ AI để phù hợp với các bối cảnh văn hóa đa dạng; hoàn thiện quản trị AI, giảm khoảng cách và chênh lệch số, ngăn chặn AI mất kiểm soát.

Lễ khởi động chương trình hợp tác xây dựng tiêu chuẩn ứng dụng AI cho truyền thông toàn cầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng nhấn mạnh, công nghệ phát triển càng nhanh, càng cần phải kiên định với tinh thần nhân văn và chiến lược dài hạn.

Cơ quan báo chí, truyền thông các quốc gia cần thúc đẩy hợp tác thực chất, cung cấp nhiều nội dung chất lượng cao, đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ số và góp phần hoàn thiện việc quản trị AI.

Hội nghị đã thông qua “Đồng thuận Bắc Kinh của Hội nghị cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7”, Sách xanh về sự phát triển toàn cầu của “AI + Truyền thông” (2026), đồng thời tổ chức Lễ khởi động chương trình hợp tác xây dựng tiêu chuẩn ứng dụng AI cho truyền thông toàn cầu.

Lãnh đạo Báo Nhân Dân và VOV cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán.

Hội nghị cấp cao Truyền thông thế giới khởi xướng vào năm 2009. Đây là một diễn đàn quan trọng để thúc đẩy hợp tác và giải quyết các thách thức trong lĩnh vực truyền thông.

Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh năm 2009, lần thứ hai tại Moskva (Nga) năm 2012, lần thứ ba diễn ra năm 2016 tại Doha (Qatar), lần thứ tư tổ chức trực tuyến tại Bắc Kinh năm 2021, lần thứ năm tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2023 và lần thứ 6 tại Urumpi, Tân Cương (Trung Quốc) năm 2024.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.

Hội nghị lần thứ 7 diễn ra từ ngày 5 - 9/11. Trong thời gian tham dự hội nghị, Phó Tổng giám đốc Ngô Minh Hiển và Đoàn đại biểu VOV cùng các đoàn đại biểu của Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam đã thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Bích Thuận (VOV-Bắc Kinh)