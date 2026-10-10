Vỏ lãi đang chạy bất ngờ gãy đôi, nam thanh niên tử vong

(VTC News) -

Trao đổi với phóng viên VTC News sáng 10/10, ông Võ Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) xác nhận trên địa bàn xảy ra sự cố vỏ lãi đang chạy trên sông bị gãy khiến người cầm lái thiệt mạng. Vụ việc xảy ra sáng 9/10, trên sông Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo UBND phường Ngã Năm cho biết địa phương đã thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Lãnh đạo UBND phường cũng nói rằng nạn nhân không có tên trong danh sách vận động viên dự kiến tham dự Giải Vô địch Đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026.

Chiếc vỏ lãi gãy đôi khiến nam thanh niên tử vong. (Ảnh: Anh Nhật).

Theo thông báo do Phó chủ tịch UBND phường Ngã Năm Trịnh Ánh Nguyệt ký ngày 9/10 (gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành) thì Ban tổ chức giải đua vỏ lãi nhận thấy khâu chuẩn bị giải chưa đảm bảo an toàn theo yêu cầu nên ngừng tổ chức.

Gần 2 tuần trước, bà Trịnh Ánh Nguyệt ký thông báo số 107 về việc tổ chức Giải Vô địch Đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026. Quy mô giải mở rộng các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với 48 vận động viên tham gia thi đấu cự ly 700 m vào ngày 10/10, tại đoạn sông bờ kè đường Nguyễn Trãi, khu vực 3, phường Ngã Năm.

Hình ảnh chiếc vỏ lãi gãy đôi trên sông được camera của người dân ghi lại.

Cơ cấu giải thưởng theo thông báo số 107 là 40 triệu đồng dành cho giải nhất cùng một vỏ lãi Phát Đạt, một máy nổ Lifan và một hộp số chân vịt AB. Giải nhì trị giá 10 triệu, giải ba 10 triệu và giải tư 5 triệu đồng kèm các hiện vật giống giải nhất.

Các vận động viên tham dự sử dụng máy nổ 20HP (Pittong 92 mm hành trình tự do hoặc pittong 96 mm hành trình 72 mm) tương ứng với động cơ xăng Lifan MP460 hoặc Lifan MP520.

Vỏ lãi quy định theo thông báo là vỏ Composite của Công ty Phát Đạt - Long An - Tây Ninh, chiều dài 5,2 m, cân nặng 40 - 45 kg.