Cần Thơ thu hồi gần 190 ha đất cho 18 công trình, dự án

(VTC News) -

Chiều 30/9, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề). Các đại biểu thông qua 4 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố (đợt 4).

Trong 18 công trình, dự án phải thu hồi đất được HĐND TP Cần Thơ thông qua trong các nghị quyết có tổng diện tích gần 190 ha (17 dự án mới).

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Anh Nhật)

Trong đó, Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80), với diện tích thu hồi lớn nhất, gần 145 ha. Dự án này thực hiện trên địa bàn phường Thới Long, Trung Nhứt, xã Vĩnh Trinh, Trung Hưng.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng quy định, tiến độ.

Đối với kế hoạch đầu tư công, ông Thanh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị rà soát từng dự án về tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, người đứng đầu; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và phối hợp thực hiện.

Quang cảnh kỳ họp HĐND TP Cần Thơ chiều 30/9. (Ảnh: An Khánh)

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu việc triển khai các dự án phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tình trạng vốn đã được bố trí nhưng dự án chậm triển khai, kéo dài.

Đối với danh mục 18 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 189 ha, ông Đồng Văn Thanh đề nghị UBND TP Cần Thơ và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát kỹ pháp lý, quy hoạch, khả năng triển khai và hiệu quả sử dụng đất.

Theo người đứng đầu HĐND TP Cần Thơ, việc tổ chức thực hiện các dự án phải công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng dự án chậm triển khai, kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.