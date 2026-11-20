Phần lớn người dân sống dọc các tuyến phố đang thi công đồng tình với chủ trương chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng của thành phố. Tuy nhiên, vào những ngày cuối năm, khi mật độ phương tiện tăng cao, việc thi công vỉa hè cũng khiến giao thông thêm ùn tắc. “Vỉa hè cũ đã xuống cấp nhiều chỗ, nay được lát đá mới nên khang trang hơn. Việc thi công, sửa chữa vỉa hè dịp cuối năm cũng gây rất nhiều bất tiện cho người dân, nên tôi mong các đơn vị sớm đẩy nhanh tiến độ”, chị Minh Châu (phường Tây Hồ) chia sẻ.