Chủ tịch TP Cần Thơ: Nhiều nhiệm vụ đang ưu tiên, kiên định tăng trưởng hơn 10%

(VTC News) -

Hết quý 3, GRDP của TP Cần Thơ chỉ tăng hơn 7,8%. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, trong quý cuối năm, Cần Thơ phải đạt tăng trưởng hơn 16%.

Đây là mục tiêu đầy thách thức nhưng Cần Thơ quyết tâm thực hiện và kiên định với mục tiêu đặt ra. Theo ông Tuyên, địa phương đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý dự án tồn đọng.

Song song đó là rà soát, điều chuyển vốn đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu phải rà soát kịch bản tăng trưởng, xác định rõ nguồn lực và giải pháp cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tại họp báo thường kỳ quý 3/2026. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hơn 10% cho năm 2026, trong đó quý cuối năm phải tăng từ 16%, chính quyền Cần Thơ xác định nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4, đặc biệt ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Với giải ngân đầu tư công, người đứng đầu chính quyền Cần Thơ cho hay địa phương đang rà soát các dự án có khối lượng thực hiện, nhu cầu vốn và khả năng giải ngân, để điều chuyển phù hợp, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng không thể triển khai.

Các khoản vốn tạm ứng cũng được tập trung thu hồi, ưu tiên bố trí lại cho những đơn vị có nhu cầu và đủ điều kiện giải ngân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết từ nay đến cuối năm, Cần thơ cần khoảng 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công còn gần 10.000 tỷ đồng, còn lại từ vốn khu vực doanh nghiệp và dân cư.

Bên cạnh thúc đẩy đầu tư, Cần Thơ đang tập trung rà soát, xử lý 130 dự án tồn đọng kéo dài, nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.

Từ nay đến cuối năm, Cần Thơ cần huy động khoảng 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. (Ảnh: Anh Nhật).

Quyền Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ, ông Trần Phú Lộc Thành, cho biết để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Cần Thơ xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt thực hiện trong 3 tháng cuối cùng của năm.

Trong đó, phát huy đà tăng tích cực của quý 3, Cần Thơ đang khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế quý 4 và cả năm; rà soát mức tăng trưởng còn phải thực hiện của từng ngành, từng lĩnh vực; xác định rõ nguồn đóng góp có thể phát sinh trong những tháng cuối năm.

Cần Thơ kiên định kịch bản tăng trưởng 2 chữ số đã đề ra, là 10,07%, phấn đấu trong quý 4 tăng trưởng 16,08%.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các nguồn thu, chống thất thu thuế, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm. Khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất đai, tài sản công, tài nguyên... Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất công, xác định giá đất đối với các nền tái định cư đã giao, các khu đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, để người sử dụng đất có cơ sở hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, sớm về đích theo kịch bản thu ngân sách phấn đấu.

Quyền Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ Trần Phú Lộc Thành nói về kế hoạch tăng trưởng những tháng cuối năm. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đặc biệt, TP Cần Thơ cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Thành phố cũng sẽ hoàn thành việc lập Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 trình Thủ tướng trong tháng 10, để tháng 11 tới được phê duyệt.

Với vị trí là trung tâm khu vực, Cần Thơ cũng đẩy mạnh tăng cường liên kết vùng, xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách, để phục vụ cho mục tiêu phát triển hai con số.