Hỏa hoạn tại kho nguyên liệu giấy lớn nhất Cần Thơ.
Theo thông tin từ phía công ty, kho nguyên liệu của nhà máy có diện tích khoảng 20.000 m², được thiết kế với sức chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.
Hỏa hoạn tại kho nguyên liệu giấy lớn nhất Cần Thơ.
Theo thông tin từ phía công ty, kho nguyên liệu của nhà máy có diện tích khoảng 20.000 m², được thiết kế với sức chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.
Hàng trăm người, phương tiện được huy động để khống chế đám cháy rộng khoảng 20.000 m² tại bãi chứa của nhà máy giấy nằm gần sông Hậu ở Cần Thơ xảy ra đêm 19/11.
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