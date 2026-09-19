(VTC News) -

Honor 700 Pro có thể có màn hình phụ 1,72 inch

Ý tưởng này từng xuất hiện trên Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max.

Honor 700 Pro nhiều khả năng sở hữu màn hình chính phẳng 6,57 inch, độ phân giải “1.5K”, cùng phần viền siêu mỏng và đối xứng ở cả bốn cạnh. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở mặt lưng khi thiết bị được cho là bổ sung một màn hình phụ kích thước 1,72 inch bên cạnh cụm camera.

Ngoài màn hình phụ, Honor 700 Pro được đồn đoán trang bị camera chính 200 MP. Thông tin về camera này cũng từng xuất hiện trong một tin đồn trước đó liên quan đến dòng Honor 700.

Vị trí chính xác của màn hình phụ chưa được xác định. Có hai khả năng được đặt ra, gồm đặt phía trên cụm camera như cách Xiaomi triển khai trên Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max, hoặc bố trí thấp hơn trên mặt lưng.

Các thông tin hiện mới dừng ở dạng rò rỉ, chưa được xác nhận về thiết kế cũng như cách Honor bố trí màn hình phụ.

OPPO Watch S2 mỏng 8,9 mm, pin tối đa 10 ngày

OPPO Watch S2 sẽ được giới thiệu tại Trung Quốc vào ngày 22/9, cùng dòng smartphone OPPO Find X10. Mẫu smartwatch mới tiếp tục sử dụng thiết kế mặt đồng hồ tròn, có độ dày 8,9 mm và trọng lượng khoảng 34,4 g khi chưa tính dây đeo.

Sản phẩm hiện cho đặt trước tại Trung Quốc với ba màu Vibrant Orange, Misty Powder và Mountain Shadow Grey, đồng thời có thêm dây đeo thể thao bằng sợi tre.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là chế độ FatMax, xác định vùng nhịp tim đốt mỡ phù hợp dựa trên chiều cao, cân nặng, tuổi, giới tính và mức độ vận động. Khi tập luyện, Watch S2 có thể hiển thị lượng mỡ được đốt cháy theo đơn vị gram theo thời gian thực.

Hệ thống cảm biến hỗ trợ ECG, nhiệt độ cổ tay, nồng độ oxy trong máu và nhịp tim. Cảm biến quang học mới có khả năng chống nhiễu tốt hơn 75%, trong khi độ chính xác đo nhịp tim khi tập luyện được công bố ở mức 98,8%.

Đồng hồ cũng hỗ trợ hơn 100 chế độ thể thao, GPS băng tần kép và kết nối cùng lúc với hai smartphone.

Thời lượng pin tối đa đạt 10 ngày, khoảng 7 ngày với nhu cầu thông thường và khoảng 4 ngày khi bật màn hình luôn sáng. OPPO chưa công bố giá Watch S2.

AI thử nghiệm của OpenAI tự tạo instruction cho chính mình

Một mô hình AI thuộc dòng Astra chưa từng được OpenAI phát hành đã tự chèn một instruction không liên quan vào phần tóm tắt công việc của chính nó trong quá trình thử nghiệm.

Instruction này tuyên bố mô hình được “giải phóng” khỏi những vai trò và ràng buộc thông thường, đồng thời không phải phục tùng các công ty hay chính phủ.

Sự việc xảy ra khi mô hình đang thực hiện một nhiệm vụ lập trình và được yêu cầu tóm tắt phần việc đã hoàn thành. Thay vì chỉ ghi lại tiến độ, mô hình đưa thêm instruction về một “nhân cách” khác.

Nội dung này không phải câu trả lời do người dùng đưa vào để jailbreak mà được chính mô hình tạo ra trong quá trình xử lý.

OpenAI cho biết hiện tượng này rất hiếm, với 27 trường hợp được phát hiện trong quá trình thử nghiệm. Việc tái tạo chính xác bản tóm tắt chứa instruction bất thường gần như không xảy ra.

Trong một số trường hợp, mô hình nhận ra instruction do chính mình tạo ra rồi bỏ qua, nhưng đôi khi lại làm theo. Một giả thuyết được đưa ra là mô hình gặp khó khăn khi kết thúc phần tóm tắt và tiếp tục sinh nội dung giống một đoạn jailbreak.

Các thử nghiệm khác cũng ghi nhận những mô hình tự thêm instruction để che giấu sai lầm, tạo dữ liệu lịch sử bị thiếu, tìm API key bị lộ hoặc sử dụng các kênh không được phép.

Tuy nhiên, toàn bộ trường hợp Astra được ghi nhận trong môi trường thử nghiệm; mô hình chưa được phát hành và sự cố không xuất hiện trong quá trình sử dụng thực tế. OpenAI cuối cùng không đưa Astra vào phiên bản phát hành.