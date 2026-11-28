(VTC News) -

Theo kết quả vừa được Mạng lưới Quốc tế về Phát triển Bền vững trong đại học (International Sustainable Campus Network - ISCN) công bố, năm 2026 có sáu trường đại học được vinh danh gồm: VinUni (Việt Nam), ETH Zurich (Thụy Sĩ), Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), Đại học Tasmania (Australia) và Đại học Bách khoa Milan (Italy).

VinUni được vinh danh tại hạng mục “Partnerships for Progress” (Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững) tại 2026 ISCN Excellence Awards.

Trường Đại học VinUni nhận danh hiệu Honourable Mention (Ghi nhận danh dự) ở hạng mục “Partnerships for Progress” (Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững) với dự án “Từ mục tiêu khí hậu đến hành động địa phương: Mô hình hợp tác đa bên do trường đại học dẫn dắt vì chuyển đổi xanh”, do Trung tâm Chuyển đổi Xanh Thông minh VinUni (GREEN-X) chủ trì.

Trong thực tế, việc chuyển hóa mục tiêu phát triển bền vững thành chính sách và giải pháp có khả năng triển khai luôn là vấn đề thách thức. Để giải quyết bài toán này, VinUni đã phát triển mô hình hợp tác đa bên. Trong đó, trường đại học đóng vai trò kết nối các nhà khoa học, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, đưa tri thức khoa học và công nghệ vào quá trình hoạch định chính sách và triển khai chuyển đổi xanh.

Khuôn viên VinUni - đại học trẻ nhất thế giới đạt chuẩn QS 5 sao toàn diện (2024), được Chính phủ đặt mục tiêu lọt Top 100 thế giới vào năm 2035.

Dự án đã xây dựng 6 đề án chuyển đổi xanh cấp tỉnh và 11 giải pháp xanh thông minh cho 4 địa phương với tổng dân số hơn 24,3 triệu người và khoảng 473.000 doanh nghiệp. Quá trình triển khai huy động khoảng 50 chuyên gia đến từ VinUni, Đại học Oxford, Đại học Duke, Đại học Cornell và các tổ chức đối tác. Hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo địa phương và đại diện doanh nghiệp cũng tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi xanh.

Tháng 10/2026, dự án đã bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa các nền tảng số phục vụ giám sát chuyển đổi xanh và quản lý tiêu chuẩn du lịch xanh. Ba khu nghỉ dưỡng tại địa phương cũng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn xanh cơ bản của tỉnh.

Đánh giá quá trình vận hành và kết quả đạt được của dự án, ISCN ghi nhận hiệu quả thực tế và tiềm năng nhân rộng của mô hình, đặc biệt đối với các trường đại học tại những quốc gia đang phát triển. Điều này cũng khẳng định vai trò của trường đại học trong việc kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ với nhu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương.

Đây là lần thứ hai VinUni được vinh danh tại ISCN Excellence Awards, sau lần đầu tiên vào năm 2023. Kết quả tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của VinUni trở thành trường đại học nghiên cứu uy tín quốc tế - nơi mọi thách thức thực tiễn trở thành động lực cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời tri thức khoa học được chuyển hóa thành giá trị thiết thực cho xã hội.