(VTC News) -

Workshop diễn ra tại Hội trường C, trường Đại học Công Thương TP.HCM. Phần trình bày chính do anh Nguyễn Văn Sự, người sáng lập Sự AI, đảm nhận.

Sự AI (thứ 2 từ phải qua) cùng ThS. Lại Đình Biên, giảng viên Khoa Thương mại (đầu tiên bên trái), các cộng sự và khoảng 500 sinh viên tham dự workshop AI Campus Tour.

Vì sao Sự AI làm AI Campus Tour

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Đặng Xuân Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo, trường Đại học Công Thương TP.HCM nhấn mạnh: “Bài toán đặt ra cho doanh nghiệp không chỉ là dùng hay không dùng AI, mà là làm sao để AI giải đúng bài toán vận hành, giảm chi phí và hiệu quả đo lường được”.

Theo thầy, sinh viên vừa vững chuyên môn, vừa làm chủ AI sẽ là lực lượng rút ngắn khoảng cách đó.

Bà Lê Thị Hồng Nguyên, Giám đốc Công ty AZ Solutions, tặng hoa PGS.TS. Đặng Xuân Cường.

Theo anh Nguyễn Văn Sự, sinh viên bây giờ gần như ai cũng dùng AI. Vấn đề nằm ở hai chỗ khác: nhiều bạn chưa rõ một nhân viên nhân sự, kế toán hay marketing thực sự làm những việc gì mỗi ngày, và chưa có lộ trình để dùng AI cho đúng những việc đó. AI Campus Tour ra đời để lấp hai khoảng trống này.

Anh Nguyễn Văn Sự, TikToker Sự AI, trình bày tại sự kiện.

Anh dẫn Khảo sát Triển vọng việc làm của ManpowerGroup: quý 3/2026, 83% nhà tuyển dụng tại Việt Nam sẵn sàng trả lương cao hơn cho ứng viên có năng lực sử dụng AI. Khảo sát quý 4/2026 cho thấy thị trường vẫn đang tuyển, với 52% doanh nghiệp dự định tuyển thêm và chỉ 16% dự định giảm người. Thông điệp của AI Campus Tour vì vậy rất ngắn: không thua AI, chỉ thua người biết dùng AI.

“AI Campus Tour là mảnh ghép giúp sinh viên kết nối ba thứ: kiến thức nhà trường, AI và công việc thật của doanh nghiệp”, anh Sự nói.

Sự AI thử nghiệm một việc thật: báo tăng, giảm bảo hiểm xã hội

Phần chính của workshop là màn demo (thử nghiệm) của Sự AI với một việc mà tháng nào phòng hành chính - nhân sự cũng làm: báo tăng, giảm BHXH. Tình huống lấy từ bài mẫu trong bộ skill (kỹ năng) Hành chính - Nhân sự của Sự AI, dùng dữ liệu giả lập: tháng 11, một công ty có 9 biến động nhân sự cần xử lý.

Câu hỏi đầu tiên dành cho cả hội trường: một nhân viên nghỉ việc, ngày làm cuối là 13/11, thì báo giảm BHXH từ tháng nào? Trả lời theo thói quen sẽ ra tháng 11. Đáp án đúng là tháng 12, vì người này chỉ nghỉ 11 ngày làm việc trong tháng 11, chưa tới mốc 14 ngày, nên vẫn phải đóng tháng 11. Báo sai một tháng, người lao động hụt một tháng đóng BHXH, còn công ty bị truy đóng kèm tiền chậm đóng.

Sau đó, sinh viên xem video demo bộ skill của Sự AI xử lý trọn danh sách: xác định ai phải kê khai, đếm ngày làm việc bằng công cụ thay vì nhẩm, rồi lập hồ sơ. Kết quả là 7 người phải kê khai, tổng tiền nộp tháng 11 là 55.260.000 đồng. Theo bài mẫu, việc này làm tay mất khoảng nửa ngày, còn làm với AI, kể cả rà soát, khoảng 15 phút.

Bộ skill của Sự AI là quy trình, biểu mẫu và công cụ tính của một nghề, đóng gói sẵn cho AI, được công bố dưới dạng mã nguồn mở và dùng miễn phí. Từ đó, AI Campus Tour đưa ra quy trình 6 bước cho mọi lần nhận việc: tự phán đoán trước, đưa đủ đầu vào, để công cụ tính, đối chiếu với văn bản gốc, trình và chịu phản biện, rồi tự động hóa phần lặp lại nhưng vẫn giữ bước con người duyệt.

Lộ trình 30 ngày cùng AI Campus Tour

Workshop chỉ kéo dài khoảng 3 tiếng, nên Sự AI xây dựng thêm cổng học trực tuyến AI Campus Tour để sinh viên tự học tiếp trong 30 ngày. Sinh viên chọn một trong 5 chuyên ngành: Hành chính - Nhân sự, Pháp chế - Hợp đồng, Sales - Marketing, Kế toán - Tài chính và Công nghệ thông tin, theo vị trí muốn ứng tuyển chứ không nhất thiết theo ngành đang học.

Cả 4 tuần xoay quanh một việc của nghề. Tuần 1, sinh viên làm tay để thấy rủi ro, hỏi AI rồi kiểm chứng. Tuần 2, giải tình huống bằng bộ skill, làm hồ sơ trình sếp và tự động hóa một việc lặp lại. Tuần 3, làm một dự án riêng từ việc thật quanh mình và đo thời gian trước, sau. Tuần 4, viết CV có sản phẩm và số liệu, phỏng vấn thử rồi nộp một đơn ứng tuyển thật.

Mỗi tuần có 3 buổi tự học, mỗi buổi 45-75 phút, có trợ lý AI và mentor chấm bài. AI Campus Tour miễn phí cho sinh viên. Người hoàn thành đủ 12 buổi, 4 báo cáo và có dự án cuối đạt sẽ được cấp chứng nhận.

Sự AI nhấn mạnh AI Campus Tour không thay kiến thức chuyên ngành của nhà trường, vì chính kiến thức đó giúp sinh viên biết kết quả AI đưa ra đúng hay sai. Chương trình dạy cách làm một việc cho đúng, thứ vẫn giữ giá trị khi công cụ thay đổi.

Điểm đến đầu tiên của AI Campus Tour

Trường Đại học Công Thương TP.HCM là điểm đến đầu tiên của AI Campus Tour, sau buổi làm việc giữa nhà trường và Sự AI ngày 12/10/2026.

Sinh viên có thể đăng ký AI Campus Tour miễn phí tại https://aicampustour.suai.vn đăng nhập bằng email, chọn chuyên ngành và bắt đầu buổi 1 trong khoảng 45 phút.