Vịnh Tiên thêm điểm tựa dòng tiền suốt 3 năm cho nhà đầu tư

(VTC News) -

Lực đẩy từ các hạ tầng, tiện ích sắp vận hành

Một trục đường mới mở ra có thể thay đổi thói quen đi lại. Một quần thể trải nghiệm tầm cỡ quốc tế vận hành có thể biến một tọa độ hoang sơ thành thỏi nam châm hút khách suốt 365 ngày/năm. Tại trung tâm của Vinhomes Green Paradise, “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên quy mô 1.067ha đang tích lũy những sức hút ấy trước thời khắc chính thức bùng nổ.

Cú hích đầu tiên xuất hiện vào tháng 12/2026, khi nút giao kết nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác hoàn thành, trực tiếp mở toang cửa ngõ tiến vào siêu đô thị biển. Cùng thời điểm này, sân bay quốc tế Long Thành bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026.

Sự cộng hưởng đồng thời giữa mạng lưới cao tốc liên vùng và đầu mối hàng không cửa ngõ sẽ kích hoạt luồng di chuyển khổng lồ từ các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và du khách quốc tế đổ về Cần Giờ.

Hạ tầng đường bộ và hàng không mang đến khả năng kết nối đa tầng, mở thêm những hướng tiếp cận Vịnh Tiên. (Phối cảnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác)

Nguồn khách tiếp tục mở rộng mạnh mẽ khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ chạy thử vào quý IV/2028 và vận hành chính thức năm 2029. Với nhà ga depot đặt ngay cửa ngõ Vịnh Tiên, thời gian từ trung tâm lịch sử TP.HCM về siêu đô thị biển chỉ còn khoảng 13 phút.

Khả năng kết nối siêu tốc xóa bỏ hoàn toàn rào cản địa lý, biến Vịnh Tiên thành một điểm đến quen thuộc và dễ dàng cho những chuyến đi ngẫu hứng hay các cuộc hẹn công việc, giải trí trong ngày.

Song hành cùng hạ tầng là sự xuất hiện của các “siêu điểm đến” có khả năng kích hoạt nhu cầu chi tiêu. Ngày 1/7/2027, quần thể VinWonders quy mô 122ha, khách sạn chủ đề Vinpearl Dream Palace và bộ đôi sân golf 36 hố Sunrise - Sunset sẽ khai trương.

Tổ hợp trung tâm hội nghị - nhà hát Sóng Xanh, nằm đối diện Hub Depot đường sắt cao tốc, mở cửa ngày 1/11/2027, sẽ tiếp tục bổ sung các điểm đến văn hóa và giải trí.

Một khán giả đến xem hòa nhạc có thể kết hợp dùng bữa tại phố biển; gia đình vui chơi ở công viên có thể tiếp tục mua sắm; doanh nhân dự hội nghị có thể kéo dài chuyến đi bằng kỳ nghỉ dưỡng và hoạt động thể thao. Chuỗi trải nghiệm liên hoàn sẽ kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các trục đại lộ thương mại Thời Đại, Tương Lai và Vịnh Tiên.

Tổ hợp VinWonders, bộ đôi sân golf 36 hố và chuỗi đại lộ thương mại sẵn sàng kích hoạt dòng chi tiêu khi đi vào vận hành.

Hóa giải áp lực dòng tiền với cam kết tiền thuê 6%/năm trong 3 năm

Dù nhìn thấy tiềm năng từ hạ tầng và hệ tiện ích, một trong những băn khoăn của người mua bất động sản thương mại vẫn là khoảng thời gian chờ khai thác sau khi nhận bàn giao. Chính sách cam kết tiền thuê tới 6%/năm trong 3 năm tại Vịnh Tiên giải quyết hoàn toàn mối lo này.

Khoản tiền thuê cam kết tạo nguồn thu trong giai đoạn đầu sở hữu, hỗ trợ chủ nhân cân đối tài chính và giảm áp lực phải khai thác kinh doanh ngay khi nhận nhà. Đây cũng là khoảng thời gian để nhà đầu tư chờ đợi hạ tầng, tiện ích và nhịp sống thương mại của khu vực từng bước hoàn thiện.

Đáng chú ý, thời hạn cam kết 3 năm bao trùm toàn bộ chu kỳ Vinhomes Green Paradise và hạ tầng khu vực chuyển mình từ giai đoạn xây dựng sang vận hành thực tế, từ nút giao Rừng Sác cuối năm 2026, các đại tiện ích sáng đèn giữa năm 2027 đến tuyến đường sắt tốc độ cao, cầu Cần Giờ và đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu năm 2029.

Khi các đại lộ thương mại hình thành nhịp kinh doanh, dòng khách dần quen thuộc với điểm đến và cộng đồng cư dân nội khu phát triển, chủ sở hữu có thể chủ động cân nhắc phương án khai thác. Từ tự doanh các dịch vụ ẩm thực, bán lẻ cao cấp đến cho thuê mặt bằng với mức giá mới vượt trội, các lựa chọn đều không phải chịu bất kỳ sức ép nào về mặt doanh thu và thanh khoản.

Lợi thế vị trí và chính sách tiền thuê giúp người mua yên tâm nắm giữ ngôi nhà tại Vịnh Tiên.

Bên cạnh lưu lượng khách vãng lai, sức sống thương mại tại Vịnh Tiên còn được bảo chứng bởi nền tảng dân cư thường trú. Hệ thống trường học, y tế và hệ tiện ích nội khu sẽ giữ chân các gia đình an cư lâu dài, bổ sung nguồn cầu dịch vụ ổn định suốt quanh năm.

Giai đoạn trước khi hạ tầng và hệ sinh thái tiện ích vận hành chính là thời điểm vàng để nắm giữ tài sản với biên lợi nhuận cao nhất.

Bằng việc kết hợp giữa tầm vóc của một thủ phủ nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu châu Á và chính sách cam kết tiền thuê 6%/năm trong 3 năm, Vịnh Tiên mở ra cơ hội đầu tư an nhàn, nơi tầm nhìn dài hạn của chủ sở hữu được nâng đỡ trọn vẹn bởi cam kết đồng hành thực chất từ chủ đầu tư.