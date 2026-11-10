Vinhomes Green Paradise đưa đại dương vào nhịp sống mỗi ngày của cư dân TP.HCM

(VTC News) -

Nơi an cư và chốn nghỉ dưỡng hòa làm một

Nhiều thập kỷ qua, cư dân đô thị luôn phải đối mặt với một nghịch lý khi ngôi nhà giữa trung tâm mang lại sự thuận tiện cho công việc và giao thương, nhưng lại thiếu vắng khoảng thở của thiên nhiên.

Trong khi đó, một kỳ nghỉ bên biển đem tới sự thư thái thì lại đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, những chuyến bay dài. Nghịch lý ấy khiến kỳ nghỉ dưỡng thường chỉ là những khoảng thời gian ngắn ngủi để “chữa lành”, thay vì là một trạng thái sống bền vững.

Cần Giờ hóa giải nghịch lý ấy khi mở ra cơ hội để đại dương hiện diện ngay trong địa giới TP.HCM. Điểm tựa tự nhiên của vùng đất này là sự giao thoa độc bản giữa 75.000ha rừng ngập mặn và đường bờ biển khoáng đạt hướng thẳng ra Biển Đông.

Trên nền tảng sinh thái độc nhất vô nhị ấy, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise đang thành hình, dành tới hơn 930ha cho mặt nước và cây xanh, với tâm điểm là 800 ha biển hồ nước mặn tự nhiên Paradise Lagoon.

Mặt nước Paradise Lagoon 800ha đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng khoáng đạt bước vào từng đời sống thường nhật của gia đình.

Giá trị sâu xa của cấu trúc này không nằm ở quy mô diện tích, mà ở sự chuyển hóa về chất lượng thời gian. Cư dân không còn phải đợi đến mùa hè hay dịp lễ để đổi gió, bởi thiên nhiên tại đây tham gia trực tiếp vào việc tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Buổi sáng có thể bắt đầu bằng bước chân tản bộ dọc bờ cát trắng hay những nhịp chèo thuyền êm ả giữa mặt hồ trong xanh; buổi chiều buông xuống là khoảng lặng bình yên ngắm hoàng hôn bên vịnh biển ngay thềm nhà.

Khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đi vào vận hành từ 2029, rút ngắn thời gian di chuyển về bên biển chỉ còn khoảng 13 phút, cùng sự đồng bộ của cầu Cần Giờ và tuyến kết nối vượt biển sang Vũng Tàu, khoảng cách địa lý hoàn toàn bị triệt tiêu.

Khi đó, ranh giới giữa nơi làm việc và chốn nghỉ ngơi được thu hẹp, nơi an cư và chốn nghỉ dưỡng hòa làm một. Giới tinh hoa không còn phải rời bỏ thành phố thân quen để tìm kiếm thiên nhiên, bởi đại dương đã trở thành một phần thuộc về thế giới riêng của họ.

Tổ ấm đáp ứng nhu cầu nhiều thế hệ bên bờ đại dương

Vinhomes Green Paradise không chỉ có lợi thế thiên nhiên. Siêu đô thị sở hữu hệ tiện ích quy mô quốc tế, phục vụ cuộc sống của nhiều thế hệ.

Với trẻ nhỏ, môi trường sống mở ra cơ hội khám phá thiên nhiên ngay bên ngoài cánh cửa. Rừng ngập mặn, bờ biển, mặt nước và hệ thống công viên tạo nên không gian trải nghiệm phong phú, giúp những bài học về tự nhiên, môi trường không chỉ nằm trên trang sách mà còn hiện diện trong các hoạt động thường ngày.

Với cha mẹ, giá trị nằm ở khả năng cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Sau giờ làm, cư dân có thể chơi golf bên bờ biển, thưởng thức các chương trình nghệ thuật tại nhà hát Sóng Xanh hoặc dùng bữa tối hướng biển cùng gia đình. Những trải nghiệm vốn thường phải dành riêng một chuyến đi nay có thể trở thành lựa chọn ngay tại nơi sinh sống.

Trong khi đó, người cao tuổi có thêm không gian thư giãn, vận động nhẹ nhàng với những tuyến đường dạo bộ, cảnh quan cây xanh và mặt nước. Môi trường sống gần rừng, biển cũng tạo điều kiện để ông bà tận hưởng nhịp sống chậm rãi, gần gũi thiên nhiên và có thêm thời gian bên con cháu.

Tổ hợp văn hóa, nghệ thuật và tiện ích quốc tế hoàn thiện bức tranh an cư đa trải nghiệm tại siêu đô thị biển Cần Giờ.

Đặc biệt, sự hiện diện của hệ thống y tế quốc tế, mạng lưới giáo dục liên cấp cùng các trung tâm thương mại và văn hóa, giải trí là yếu tố quan trọng để hoàn thiện bài toán an cư.

Khi các nhu cầu chăm sóc sức khỏe, học tập, mua sắm và giải trí được đáp ứng trong cùng một hệ sinh thái, căn nhà bên biển không còn chỉ phù hợp với những kỳ nghỉ ngắn ngày. Nó có thể trở thành nơi ở lâu dài, đồng hành cùng gia đình qua nhiều giai đoạn cuộc sống.

Với Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, đô thị TP.HCM sở hữu thêm một diện mạo khác. Đó là một thành phố kết nối trọn vẹn với đại dương, thiên nhiên nguyên bản và một không gian nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Khi một phần của không gian khoáng đạt ấy trở thành tổ ấm của mỗi gia đình, thành phố không còn chỉ là nơi để sinh sống và mưu sinh. Nơi đây trở thành một miền đất trọn vẹn để vừa làm việc, vừa nghỉ dưỡng, vừa thụ hưởng thiên nhiên thuần khiết.