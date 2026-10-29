VinFast VF MPV 7 hút khách với ba hàng ghế rộng rãi, giá chỉ từ 682,5 triệu đồng

(VTC News) -

Hàng ghế cuối thoải mái cho người lớn, khoang hành lý rộng tới 1.240 lít

Với những gia đình đông thành viên, bài toán khó khi chọn ô tô 7 chỗ thường nằm ở hàng ghế thứ ba. Hàng trước rộng rãi nhưng người ngồi cuối phải co chân, điều hòa khó làm mát tới phía sau hoặc thiếu chỗ để hành lý là những bất tiện dễ bộc lộ trên các chuyến đi xa. Bởi vậy, khi quyết định đổi xe, chị Ngọc Mai (Hà Nội) đặt sự thoải mái của cả sáu thành viên trong gia đình lên hàng đầu.

Gia đình chị có ông bà, hai vợ chồng và hai con nhỏ, thường cùng nhau về quê hoặc đi du lịch. Sau một tháng sử dụng VinFast VF MPV 7, điều chị Mai hài lòng nhất là mọi thành viên đều có chỗ ngồi dễ chịu, kể cả ở hàng ghế cuối.

“Khi lái thử xe lần đầu, tôi đã kiểm tra cả không gian, tiện nghi ở hai hàng ghế sau, đặc biệt là hàng ghế cuối. Bố mẹ cũng thường đi cùng nên tôi muốn hàng cuối đủ thoáng để người lớn ngồi dễ chịu suốt chuyến, chứ không phải chịu chật, bí”, chị Mai chia sẻ.

Lợi thế không gian của VF MPV 7 đến từ kích thước dài 4.740mm, rộng 1.872mm và chiều dài cơ sở lên tới 2.840mm. Nhờ đó, khoang nội thất có đủ diện tích để bố trí ba hàng ghế với khoảng để chân linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của gia đình nhiều thế hệ.

Đáng chú ý, hàng ghế thứ hai có thể trượt tiến, lùi để phân bổ không gian giữa hai hàng ghế sau. Khi có người ngồi hàng thứ ba, người ngồi giữa có thể điều chỉnh ghế phù hợp, giúp cả hai hàng đều thoải mái. Ghế cuối còn được trang bị tựa đầu, tăng sự dễ chịu trong những hành trình kéo dài nhiều giờ.

Một điểm cộng khác là hệ thống điều hòa tự động với cửa gió phục vụ cả ba hàng ghế. Nhờ được làm mát trực tiếp, người ngồi cuối xe ít gặp tình trạng nóng bức khi đi đông người. Bộ lọc bụi mịn PM2.5 cũng góp phần giữ không khí trong cabin dễ chịu hơn.

VF MPV 7 còn đáp ứng linh hoạt nhu cầu chở đồ khi cần thiết. Việc gập hàng ghế thứ hai và thứ ba giúp mở rộng khoang hành lý lên tới 1.240 lít, đủ không gian cho nhiều vật dụng trong những chuyến du lịch hoặc khi gia đình cần vận chuyển đồ đạc cồng kềnh.

Đi xa êm ái, mỗi năm tiết kiệm hơn 30 triệu đồng tiền nhiên liệu

Không gian rộng là điều kiện cần, nhưng để hành khách thực sự thoải mái trên những chuyến đi dài, khả năng vận hành cũng đóng vai trò quan trọng.

VF MPV 7 được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết, giúp giảm rung xóc truyền vào khoang xe khi đi qua mặt đường gồ ghề. Với gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ như nhà chị Mai, sự êm ái này giúp các thành viên dễ nghỉ ngơi hơn khi di chuyển.

Động cơ điện công suất tối đa 150kW, mô-men xoắn 280Nm mang lại khả năng tăng tốc liền mạch ngay cả khi xe chở đông người và hành lý. Việc không có tiếng ồn từ động cơ đốt trong cũng góp phần giữ khoang cabin yên tĩnh, giúp cả gia đình thoải mái trò chuyện trên đường.

Khả năng di chuyển lên tới 450km mỗi lần sạc đầy của MBP 7 đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến về quê, du lịch. Khi cần bổ sung năng lượng, VF MPV 7 hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút, thuận tiện kết hợp với thời gian nghỉ chân.

Thông qua ứng dụng VinFast, chị Mai có thể theo dõi dung lượng pin và tìm trạm sạc phù hợp, nhờ vậy việc sử dụng ô tô điện đơn giản hơn những gì chị từng hình dung.

Đặc biệt, quyền lợi miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029 giúp gia đình chị giảm đáng kể chi phí đi lại.

“Khi tìm mua xe, tôi cũng tìm hiểu một mẫu MPV 7 chỗ chạy xăng. Với nhu cầu đi lại khoảng 1.500 km mỗi tháng của gia đình, tôi tính riêng tiền xăng đã tốn gần 3 triệu đồng, một năm đã hơn 30 triệu đồng rồi. Còn với VF MPV 7, gia đình tôi gần như không phải lo khoản này. Số tiền tiết kiệm được có thể dành cho những chuyến du lịch hoặc các khoản chi tiêu khác”, chị Mai cho biết.

Bên cạnh chi phí vận hành tiết kiệm, mức giá của VF MPV 7 cũng đang hấp dẫn hơn nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, áp dụng đến hết ngày 19/12/2026.

Theo đó, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng thuộc bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast khi chuyển sang VF MPV 7 được ưu đãi 9%, tương đương 67,5 triệu đồng. Giá xe từ 750 triệu đồng xuống còn 682,5 triệu đồng.

Với sự kết hợp giữa không gian 7 chỗ rộng rãi, vận hành êm ái và chính sách hỗ trợ chi phí sử dụng dài hạn, VF MPV 7 mang đến lời giải thuyết phục cho những gia đình cần một chiếc xe phục vụ tốt cả ba thế hệ. Đặc biệt, ưu đãi gần 70 triệu đồng ở thời điểm hiện tại càng khiến mẫu MPV điện trở nên đáng cân nhắc với người đang có kế hoạch lên đời ô tô.