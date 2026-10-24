Ô tô điện VinFast VF 2 giá hơn 182 triệu đồng, miễn phí sạc hơn 2 năm

(VTC News) -

Thiết kế nhỏ gọn, quãng đường 210 km mỗi lần sạc, bảo hành xe tới 5 năm và miễn phí sạc đến tháng 2/2029 khiến mẫu minicar này đặc biệt phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày.

Hơn 182 triệu đồng đã có ô tô riêng

Một gia đình đã có ô tô liệu có cần mua thêm chiếc thứ hai? Với những nhà có hai vợ chồng cùng đi làm, con nhỏ cần đưa đón mỗi ngày, câu trả lời thường đến từ chính những bất tiện trong sinh hoạt.

Chị Giang Hà (35 tuổi, nhân viên kế toán tại Hà Nội) từng rơi vào tình cảnh ấy. Chồng chị thường sử dụng ô tô đi làm cả ngày, trong khi việc đưa đón con gái học mẫu giáo chủ yếu do chị đảm nhận.

Vào những ngày mưa gió, chuyện mặc áo mưa, chuẩn bị đồ cho con rồi di chuyển giữa dòng xe đông đúc khiến chị càng muốn có một chiếc ô tô riêng. Thế nhưng, gia đình đã sở hữu một chiếc xe lớn nên khoản đầu tư cho phương tiện thứ hai cần được tính toán hợp lý.

Sau khi tìm hiểu, vợ chồng chị quyết định chọn VinFast VF 2, mẫu minicar điện có giá niêm yết 188 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 đang ưu đãi cho mẫu xe 3%, tương đương 5,64 triệu đồng. Nhờ đó, số tiền chị Giang bỏ ra mua VF 2 chỉ còn 182,36 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp, VinFast còn triển khai chương trình “Mua xe 0 đồng”, cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị phương tiện mà không cần vốn đối ứng. Chính sách kéo dài đến ngày 31/12/2026, giúp những người muốn sớm sở hữu ô tô có thêm phương án tài chính thuận tiện.

Xe nhỏ dễ lái, tiền sạc gần như bằng 0

Điểm khiến chị Hà hài lòng sau khi trải nghiệm VF 2 chính là sự gọn gàng, dễ sử dụng của mẫu xe này.

Với chiều dài 3.090 mm và chiều rộng 1.496 mm, VF 2 thuận tiện di chuyển trên những tuyến phố đông, ngõ nhỏ hoặc khu vực bãi đỗ có diện tích hạn chế. Đây là lợi thế đáng giá đối với người ít kinh nghiệm cầm lái, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị.

Dù đã có bằng lái vài năm, chị Hà trước đó hiếm khi tự lái ô tô. Sau lần đầu trải nghiệm VF 2, chị nhận thấy chiếc xe khá dễ làm quen.

“Xe nhỏ, dễ căn khi quay đầu hoặc đỗ xe. Cần số đặt sau vô lăng cũng dễ thao tác nên ngay lần đầu lái thử, tôi đã khá tự tin”, chị kể.

VF 2 được bố trí 4 chỗ ngồi, phù hợp với gia đình ít thành viên. Hàng ghế sau có móc khóa ISOFIX để lắp ghế trẻ em tương thích, giúp các bậc phụ huynh thêm thuận tiện khi đưa đón con nhỏ.

Mẫu xe sử dụng pin 18,3 kWh, có thể di chuyển 210 km sau một lần sạc đầy. Với lịch trình chủ yếu đi làm và đưa đón con trong thành phố, chị Hà dự tính mỗi tuần chỉ cần sạc khoảng 1-2 lần.

Đặc biệt, VF 2 được miễn phí 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống trạm V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Với những người có nhu cầu di chuyển tương tự chị Hà, quyền lợi này có thể giúp khoản tiền sạc hằng tháng gần như bằng 0.

“Tôi chủ yếu sử dụng xe đi lại trong phố, nên mức ưu đãi này quá dư dả, gần như không mất đồng nào cho tiền sạc trong hai năm tới. Tính ra thì mua thêm ô tô nhưng chi phí sử dụng hầu như không tăng mấy, nên với gia đình tôi, VF 2 là lựa chọn phù hợp nhất”, chị Hà chia sẻ.

Điểm cộng khác là chính sách hậu mãi. VF 2 được bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km, pin được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, kèm dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời gian bảo hành.

Với những gia đình muốn mua thêm ô tô phục vụ đi lại hằng ngày, VF 2 đang mang tới một lựa chọn khá thuyết phục. Chi phí đầu tư ban đầu thấp, xe dễ điều khiển, chi phí sạc được hỗ trợ dài hạn và chế độ bảo hành nhiều năm giúp việc sở hữu ô tô thứ hai trở nên nhẹ nhàng hơn.