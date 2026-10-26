Jaecoo J5 SHS-H: SUV đô thị phong cách và tiện nghi cho phụ nữ hiện đại

(VTC News) -

Với phụ nữ thành thị đam mê xê dịch, chiếc ô tô phù hợp phải là người đồng hành linh hoạt - vừa êm ái khi lướt phố, vừa vững vàng trên những chuyến dã ngoại cuối tuần. Do đó, họ thường đặt khả năng vận hành, hệ thống hỗ trợ lái thực dụng và chế độ bảo hành lên vị trí ưu tiên hàng đầu khi chọn mua xe.

Jaecoo J5 SHS-H sở hữu kiểu dáng gầm cao hiện đại với tầm nhìn thoáng, mang lại lợi thế lớn giúp người lái dễ dàng quan sát và thao tác trong điều kiện giao thông chật hẹp. Không gian nội thất của xe được thiết kế rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách.

Sự thoải mái trong trải nghiệm lái Jaecoo J5 SHS-H còn đến từ công nghệ truyền động Super Hybrid với tổng công suất kết hợp lên đến 221 mã lực. Nhờ động cơ mạnh mẽ, quãng đường di chuyển kết hợp xăng điện của xe có thể đạt gần 1000km.

Sự phối hợp linh hoạt giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện giúp xe lướt đi êm ái khi di chuyển, đồng thời giải quyết nỗi lo về chi phí nhiên liệu hàng tháng của người sử dụng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hệ truyền động hybrid vốn có cấu tạo phức tạp hơn xe thuần xăng truyền thống. Vì vậy, người sử dụng cần quan tâm đến quy trình bảo dưỡng, kiểm tra máy móc định kỳ để xe có thể vận hành bền bỉ trong quãng thời gian dài.

Xét về khả năng xử lý dằn xóc, Jaecoo J5 SHS-H tỏ ra nhỉnh hơn nhiều đối thủ cùng tầm giá khi được trang bị hệ thống treo sau đa điểm, thay vì dạng thanh xoắn phổ thông. Trang bị này giúp chiếc xe duy trì độ cân bằng tốt khi đi qua các gờ giảm tốc hay các đoạn đường xấu, qua đó giảm cảm giác say xe cho người ngồi ở hàng ghế sau.

Sau một thời gian sử dụng, chị Thu Minh (31 tuổi) nhận thấy xe đáp ứng tròn vai nhu cầu di chuyển hàng ngày, đồng thời nhận được phản hồi khá tốt từ gia đình. “Xe chạy tương đối êm, người thân mình hay bị chóng mặt lúc ngồi ô tô cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, không còn quá lo lắng mỗi khi di chuyển xa”, chị Minh chia sẻ.

Đối với những người mới lấy bằng hoặc các chị em phụ nữ cần sự an tâm tối đa sau vô-lăng, những trang bị an toàn cũng là một điểm sáng của Jaecoo J5 SHS-H.

Camera 540 HD là một trong những trang bị nổi bật của mẫu xe, giúp người lái loại bỏ nhiều điểm mù, từ đó việc lùi xe trong hầm chung cư hẹp hay xoay xở ở các con ngõ nhỏ trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị 18 tính năng hỗ trợ lái ADAS, bao gồm phanh tự động khẩn cấp hay hỗ trợ giữ làn đường, kết hợp cùng hệ thống 6 túi khí tiêu chuẩn đóng vai trò như một lớp bảo vệ toàn diện.

Là một tay lái mới, chị Quỳnh Mai (30 tuổi) cho biết những trang bị an toàn này giúp chị xử lý các tình huống nguy hiểm một cách mượt mà hơn, đồng thời giảm bớt cảm giác căng thẳng khi điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, chị Mai cũng lưu ý, những tính năng này chỉ là “trợ thủ”, người lái vẫn cần tập trung quan sát, phán đoán và chủ động trong mọi tình huống giao thông.

Một trong những rào cản của Jaecoo J5 SHS-H khi tiếp cận khách hàng Việt chính là yếu tố thương hiệu mới. Tuy nhiên, ở một số thị trường khác, dòng xe này đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó có việc trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Anh Quốc.

Ngoài ra, hãng đã từng bước cho thấy một chiến lược đầu tư bài bản tại thị trường Việt. Jaecoo J5 là dòng xe được lắp ráp trực tiếp tại nhà máy ở Hưng Yên, giúp chủ động nguồn cung xe cũng như linh kiện phụ tùng thay thế về lâu dài.

Sở hữu mức giá niêm yết từ 669 triệu đồng đến 749 triệu đồng, Jaecoo J5 SHS-H đã mang đến nhiều trang bị nổi trội so với tầm giá và các đối thủ cùng phân khúc, từ không gian rộng rãi, công suất mạnh mẽ đến các tính năng an toàn hiện đại.

Tháng 10 này, Omoda & Jaecoo Việt Nam còn mang đến những ưu đãi đặc biệt, trong đó Jaecoo J5 SHS-H Premium được ưu đãi chỉ còn 599 triệu đồng, trong khi đó Jaecoo J5 SHS-H Flagship sở hữu mức giá 669 triệu đồng.

Đây là một tân binh sáng giá trên thị trường SUV Việt, một “người bạn đồng hành” cho những tay lái nữ đang tìm kiếm những trải nghiệm di chuyển êm ái, tràn đầy cảm hứng xê dịch nhưng cũng không kém phần an tâm.