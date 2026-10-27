Chủ xe VinFast VF MPV 7 hưởng lợi từ hệ thống trạm sạc và dịch vụ toàn quốc

(VTC News) -

Chủ động hành trình với mạng lưới sạc phủ 34 tỉnh, thành

“Sạc ở đâu và tìm như thế nào” là mối quan tâm hàng đầu của người sử dụng xe điện lần đầu. Với VF MPV 7, chủ xe có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này nhờ ứng dụng điện thoại VinFast. Các tính năng bao gồm tìm điểm sạc gần nhất, kiểm tra tình trạng trụ còn trống và điều hướng tới trạm. Mạng lưới trạm sạc của V-Green hiện đã phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành phố, mở thêm lựa chọn cho khách hàng Việt.

Ngoài ra, VF MPV 7 có tầm vận hành lên tới 450km sau một lần sạc đầy, có thể đáp ứng nhiều hành trình hàng ngày của người dùng Việt. Trường hợp di chuyển liên tỉnh, khả năng sạc nhanh từ 10% tới 70% trong khoảng 30 phút cho phép người lái dễ dàng kết hợp việc sạc với thời gian ăn uống, nghỉ chân của gia đình.

Đặc biệt, khách hàng mua VinFast VF MPV 7 còn được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029, tối đa 10 lượt/tháng.

Đây là khoản tiết kiệm đáng kể so với xe xăng. Chẳng hạn, với quãng đường di chuyển khoảng 18.000 km/năm, một chiếc Mitsubishi Xpander Cross có mức tiêu thụ nhiên liệu 7,23 lít/100km sẽ tốn khoảng 34,8 triệu đồng tiền xăng, tính theo giá xăng E10 RON 95-III hiện hành. Sử dụng VF MPV 7, người dùng gần như được “bỏ túi” toàn bộ số tiền này.

Từ đặt lịch bảo dưỡng đến cứu hộ, chủ xe được hỗ trợ xuyên suốt

Ngoài tính năng tìm trạm sạc, ứng dụng VinFast còn hỗ trợ chủ xe theo dõi lịch bảo dưỡng và đặt lịch hẹn trực tuyến. Khi xe đến kỳ bảo dưỡng, người dùng sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng, sau đó có thể chủ động lựa chọn xưởng dịch vụ, ngày và giờ phù hợp. Sau khi xưởng xác nhận lịch hẹn, chủ xe chỉ cần đưa xe đến đúng thời gian đã đăng ký, hạn chế thời gian chờ đợi làm thủ tục.

Đặc biệt, khách hàng đưa xe đi bảo dưỡng đúng hạn còn được tặng 50 điểm VPoint để sử dụng tại các thương hiệu của Vingroup. Hệ thống gần 450 xưởng dịch vụ chính hãng trên toàn quốc sẵn sàng tiếp nhận nhu cầu kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa của khách hàng.

Trường hợp gặp sự cố trên đường, tổng đài 1900 23 23 89 tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ 24/7. Dịch vụ cứu hộ có thể đưa xe tới xưởng dịch vụ gần nhất khi hư hỏng khiến xe không thể tiếp tục vận hành và không khắc phục được tại chỗ. Trong thời gian bảo hành của VF MPV 7 (7 năm hoặc 160.000km), dịch vụ này được áp dụng miễn phí. Pin cao áp cũng được bảo hành 8 năm hoặc 160.000km.

Hiện tại, VinFast VF MPV 7 có giá niêm yết 750 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng được hưởng ưu đãi 9%, tương đương 67,5 triệu đồng, đưa giá xe về 682,5 triệu đồng.

Chương trình áp dụng với khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang ô tô điện VinFast.