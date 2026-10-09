Viettel Store tung loạt ưu đãi công nghệ hấp dẫn trong ngày đôi 10/10

(VTC News) -

Theo đó, bên cạnh giá bán ưu đãi, từ ngày 9-11/10, khách hàng còn có cơ hội tiết kiệm chi phí với các chính sách thu cũ đổi mới, trả góp 0% và ưu đãi khi mua kèm gói cước Viettel.

Đáng chú ý, Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB được áp dụng mức giá 30.490.000 đồng khi khách hàng trả góp qua Samsung Finance+ hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng. Người mua còn có thể nhận trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 8 triệu đồng và giảm thêm 2 triệu đồng khi mua kèm gói cước Viettel 12T5G180B, đi kèm 6GB data mỗi ngày.

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, Samsung Galaxy A57 5G 8GB/128GB có giá 10.790.000 đồng. Khách hàng được giảm 1 triệu đồng khi mua kèm gói cước 12T5G180B và có thể nhận thêm trợ giá lên đến 2 triệu đồng khi tham gia chương trình thu cũ đổi mới.

Với người dùng yêu thích smartphone OPPO, Reno16F 5G 8GB/256GB có giá từ 14.490.000 đồng. Sản phẩm đi kèm các chính sách hỗ trợ như trả góp 0%, trợ giá thu cũ lên đến 4 triệu đồng và bảo hành 24 tháng.

Trong khi đó, HONOR 600 5G 8GB/256GB được bán với giá 14.660.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0%, bảo hành 24 tháng và chính sách 1 đổi 1 trong 100 ngày theo điều kiện áp dụng.

Ở phân khúc phổ thông, vivo Y21d 4GB/128GB có giá 6.490.000 đồng. Khách hàng được hưởng ưu đãi trả góp 0% trên giá đã giảm, đồng thời nhận combo SIM kèm gói cước data 5G150N trị giá 200.000 đồng. Đây là lựa chọn dành cho người dùng có nhu cầu tìm kiếm smartphone với mức chi phí vừa phải, trong đó có học sinh, sinh viên và giáo viên.

Một lựa chọn khác là Xiaomi Redmi Note 17 4GB/128GB với giá từ 5.790.000 đồng. Ngoài hỗ trợ trả góp 0%, sản phẩm còn có chính sách trợ giá thu cũ lên đến 500.000 đồng, miễn phí thay pin trong vòng 4 năm và bảo hành chính hãng 24 tháng.

Không chỉ tập trung vào smartphone, chương trình “Deal xịn - Giá hời” còn mở rộng ưu đãi sang các thiết bị phục vụ nhu cầu giám sát, sáng tạo nội dung và chăm sóc sức khỏe. Camera Ezviz H6C G1 3MP với khả năng quan sát 360 độ có giá 399.000 đồng, mang đến lựa chọn thiết bị giám sát cho gia đình.

Đối với người dùng yêu thích quay phim và sáng tạo nội dung, DJI Osmo Pocket 4P Vlog Combo được áp dụng giá 17.490.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0%. Đặc biệt, khách hàng mới thanh toán qua Kredivo có thể được giảm 50%, tối đa 250.000 đồng trên giá trị đơn hàng theo điều kiện chương trình.

Ở nhóm thiết bị đeo thông minh, Huawei Watch Fit 5 phiên bản dây cao su có giá 2.690.000 đồng. Sản phẩm cũng áp dụng ưu đãi giảm 50%, tối đa 250.000 đồng dành cho người dùng mới thanh toán qua Kredivo.

Bên cạnh các thiết bị công nghệ, Viettel Store còn triển khai hoạt động mở bán 30.000 SIM số đẹp trong dịp này, bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu tìm kiếm số thuê bao phù hợp.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động Flash Sale diễn ra từ 14h đến 22h trong ba ngày 9-11/10. Nhiều sản phẩm được áp dụng mức giá ưu đãi với số lượng giới hạn chỉ 10 suất mỗi sản phẩm, tạo cơ hội cho khách hàng săn deal trong khung giờ đặc biệt.

Danh sách Flash Sale có sự góp mặt của nhiều mẫu smartphone Samsung Galaxy. Galaxy S26 FE 128GB có giá 15.490.000 đồng; Galaxy S26 12GB/256GB được bán với giá 20.990.000 đồng; Galaxy S26 Plus 12GB/256GB có giá 23.990.000 đồng, trong khi Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB được áp dụng mức giá 24.990.000 đồng.

Các phiên bản có dung lượng lưu trữ lớn hơn cũng nằm trong danh sách ưu đãi, gồm Samsung Galaxy S26 12GB/512GB giá 25.490.000 đồng và Galaxy S26 Plus 12GB/512GB giá 28.990.000 đồng.

Ở phân khúc smartphone màn hình gập, Samsung Galaxy Z Fold8 256GB có giá 38.990.000 đồng, còn phiên bản 512GB được bán với giá 43.990.000 đồng. Đối với dòng Galaxy Z Fold8 Ultra, phiên bản 256GB có giá 43.990.000 đồng và bản 512GB có giá 49.990.000 đồng.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, từ smartphone cao cấp, điện thoại phổ thông đến đồng hồ thông minh và camera, chương trình “Deal xịn - Giá hời” mang đến nhiều lựa chọn mua sắm trong dịp ngày đôi tháng 10. Khách hàng nên kiểm tra điều kiện thanh toán, chính sách ưu đãi và số lượng sản phẩm áp dụng trước khi mua.

Chương trình diễn ra từ ngày 9-11/10. Khách hàng có thể liên hệ hotline 1800 8123, đến cửa hàng Viettel Store gần nhất hoặc truy cập tại đây để tham khảo sản phẩm và nhận tư vấn chi tiết về giá bán, điều kiện áp dụng ưu đãi.