'5 Ngày vàng, chạm deal rộn ràng' ưu đãi đến 5 triệu đồng cùng Viettel Store

(VTC News) -

Theo đó, từ ngày 9 - 13/9, điểm nhấn của chương trình nằm ở loạt quyền lợi thiết thực dành cho khách hàng như trả góp 0%, giảm tới 4 triệu đồng khi thu cũ đổi mới, 1 đổi 1 trong 100 ngày và bảo hành lên đến 24 tháng. Đây là những chính sách giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thiết bị mới, đồng thời gia tăng sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng có thể lựa chọn nhiều mẫu smartphone thuộc các thương hiệu hàng đầu trên thị trường. Nổi bật chính là iPhone 17 Pro Max 256GB có giá ưu đãi chỉ từ 32.990.000 đồng, hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một thiết bị cao cấp phục vụ nhu cầu làm việc, giải trí và chụp ảnh.

Ở phân khúc smartphone Android, Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB 256GB có giá 24.490.000 đồng. Sản phẩm hướng đến người dùng yêu thích thiết bị cao cấp, màn hình lớn và hiệu năng mạnh mẽ.

Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều mẫu máy ở các phân khúc khác nhau, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách. HONOR 600 5G 8GB 256GB có giá 15.490.000 đồng, trong khi OPPO A6 (8+ 256GB) chỉ từ 11.490.000 đồng, Reno16 F 5G (8+256GB) giá chỉ 14.490.000đ, trợ giá thu cũ đến 4 triệu, trả góp 0%, giảm đến 400.000đ khi mua kèm tai nghe OPPO.

Với nhóm khách hàng ưu tiên thiết bị có mức giá dễ tiếp cận hơn, Tecno Pova Curve 2 5G 8GB 128GB có giá 8.690.000 đồng, VIVO Y21d 4GB 128GB với mức giá 6.990.000 đồng và Xiaomi Redmi 17 5G 4GB 128GB ở mức 5.990.000 đồng.

Chương trình “5 Ngày vàng, chạm deal rộn ràng” không chỉ giới hạn trong nhóm điện thoại, khách hàng còn có thể tìm thấy các sản phẩm công nghệ khác phục vụ giải trí, liên lạc, giám sát và chăm sóc gia đình.

Trong đó, loa kiểm âm Bluetooth EDIFIER MR3 có giá chỉ 1.690.000 đồng, phù hợp với nhu cầu nghe nhạc, giải trí tại nhà hoặc nâng cấp hệ thống âm thanh cá nhân. Đồng hồ định vị Wonlex CT22 4G được bán với giá 1.190.000 đồng, mang đến thêm một lựa chọn thiết bị thông minh phục vụ nhu cầu liên lạc và định vị.

Ở nhóm thiết bị an ninh, Độ 3MP TA32EP có giá 429.000 đồng, phù hợp với khách hàng đang tìm kiếm giải pháp giám sát không gian với chi phí hợp lý.

Laptop DELL 15 DC15250 i5-1334U/16G/512SSD/15.6FHD/120Hz giá chỉ 21.590.000, tặng phiếu mua hàng lên tới 500.000đ mua Loa hàng hiệu (JBL, Harman Kardon, Edifier), giảm 50% tối đa 250.000đ cho lần đầu thanh toán qua Kredivo.

Danh sách ưu đãi đa dạng từ smartphone, laptop, đồng hồ đến thiết bị âm thanh và camera cho thấy chương trình được triển khai theo hướng đáp ứng nhiều nhu cầu công nghệ trong cùng một thời điểm.

Cùng giá bán ưu đãi là những chính sách hỗ trợ tài chính đáng chú ý của chương trình. Khách hàng có thể lựa chọn trả góp 0%, qua đó giảm áp lực thanh toán ban đầu khi mua các sản phẩm có giá trị cao.

Đặc biệt, chương trình thu cũ đổi mới giảm tới 4 triệu đồng tạo điều kiện để người dùng tận dụng thiết bị đang sở hữu và chuyển sang sản phẩm mới với chi phí hợp lý hơn. Đây là lựa chọn phù hợp với những khách hàng muốn nâng cấp smartphone nhưng vẫn muốn tối ưu ngân sách.

Chính sách 1 đổi 1 trong 100 ngày cùng thời gian bảo hành lên đến 24 tháng cũng góp phần gia tăng sự yên tâm cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm. Các điều kiện áp dụng cụ thể có thể khác nhau tùy từng sản phẩm và chương trình, vì vậy người dùng nên kiểm tra thông tin trước khi mua.