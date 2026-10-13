Sản phẩm hỗ trợ xương khớp TH3: Lựa chọn an tâm từ thương hiệu tâm huyết

(VTC News) -

Vấn đề xương khớp tuổi trung niên

Xương khớp được ví như bản lề của cơ thể, chịu trách nhiệm cho mọi chuyển động từ bước đi, cúi gập cho đến những hoạt động thể thao nhẹ nhàng. Ở độ tuổi trung niên, hệ xương khớp thường bắt đầu chịu ảnh hưởng tích lũy từ thói quen sinh hoạt, tư thế làm việc và quá trình lão hóa tự nhiên.

Đau cột sống, mỏi gối, khó chịu ở vai gáy hay hạn chế khi vận động là những vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải. Nếu không được quan tâm đúng mức, những khó chịu này có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động thể chất, công việc và chất lượng cuộc sống.

Nhiều người trung niên vẫn muốn giữ lối sống năng động, đi bộ, tập nhẹ, chăm sóc gia đình hoặc duy trì công việc. Để làm được điều đó, việc lắng nghe cơ thể và lựa chọn giải pháp hỗ trợ phù hợp trở nên quan trọng. Không phải lúc nào cũng cần những biện pháp phức tạp. Đôi khi, sự chủ động bắt đầu từ việc chọn sản phẩm có thông tin minh bạch, nguồn gốc rõ ràng và được tư vấn đúng cách.

TH3 được xây dựng với phương châm “Sức khỏe tốt bắt đầu từ những lựa chọn tốt”. Thương hiệu hướng đến việc mang đến những sản phẩm hỗ trợ xương khớp chất lượng, đồng hành tận tâm để người dùng, đặc biệt là người trung niên, cảm thấy an tâm hơn khi đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe của mình.

TH3 và Dược phẩm Trung ương 3 ký kết hợp tác chiến lược vào 17/12/2025.

An Khớp TW3 là sự kết hợp giữa uy tín và chất lượng

Đồng hành cùng mong muốn giữ gìn sự linh hoạt, dẻo dai cho người trung niên, thương hiệu TH3 đã lựa chọn mang đến cho người dùng sản phẩm hỗ trợ xương khớp toàn diện, kết hợp hài hòa giữa giải pháp nuôi dưỡng từ bên trong và hỗ trợ chăm sóc từ bên ngoài.

Sản phẩm An Khớp TW3 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 - đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam sản xuất và được phân phối độc quyền bởi TH3, phù hợp với nhu cầu của nhiều người trung niên, kết tinh giữa triết lý y học cổ truyền và quy trình sản xuất chuẩn mực.

Thành phần được xây dựng từ hệ thảo mộc quen thuộc, bao gồm bột hỗn hợp thảo mộc và cao đặc các vị như Độc hoạt, Xuyên khung, Tang ký sinh, Hy thiêm, Phòng phong, Quế chi, Thổ phục linh, Đương quy, Ngưu tất… được dân gian sử dụng hỗ trợ xương khớp từ lâu đời.

An Khớp TW3 hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm khớp, thoái hóa khớp.

An Khớp TW3 hỗ trợ tăng lưu thông khí huyết và hỗ trợ giảm các triệu chứng do viêm khớp, thoái hóa khớp như đau cột sống, đau khớp gối, chân tay, vai gáy.

Đồng hành cùng từng người dùng

Một lối sống tích cực ở tuổi trung niên không chỉ được tạo nên bởi việc duy trì vận động. Đó còn là quá trình chủ động quan tâm đến sức khỏe, xây dựng thói quen sinh hoạt phù hợp và tìm hiểu những lựa chọn chăm sóc sức khỏe dựa trên nhu cầu thực tế.

Với TH3, đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong cách thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng. Thay vì chỉ đưa ra sản phẩm, TH3 hướng đến việc cung cấp thông tin để khách hàng có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc, thành phần, phân loại và mục đích sử dụng trước khi đưa ra quyết định. Tinh thần này gắn với hai giá trị TH3 theo đuổi: “Chất lượng có căn cứ” và “Phục vụ bằng sự tận tâm”.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng của TH3 luôn lắng nghe, tư vấn và đồng hành tận tâm trong từng trải nghiệm, từ lúc khách hàng bắt đầu tìm hiểu đến sau khi nhận hàng. TH3 đến gần hơn với khách hàng qua các nền tảng mạng xã hội, phù hợp với cả người trung niên tự tìm hiểu và những người con muốn giúp cha mẹ.

Sản phẩm TH3 đồng hành cùng người lớn tuổi sống vui khỏe có ích.

Với sứ mệnh để mỗi gia đình có thêm những lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng, an tâm và phù hợp hơn với cuộc sống mỗi ngày, TH3 hy vọng trở thành người bạn đáng tin cậy trên hành trình giữ nhịp sống năng động của mỗi người ở độ tuổi trung niên.