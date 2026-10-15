NEXT K-FOOD mang hương vị Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt

(VTC News) -

Trải nghiệm K-Food, kết nối văn hóa Hàn

Diễn ra từ ngày 09 - 18/10/2026 tại AEON MALL Hà Đông, Hà Nội, Global Next K-Food là điểm đến để người tiêu dùng Việt Nam khám phá các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc với nhiều lựa chọn đa dạng.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, gian hàng hướng đến việc đưa những hương vị Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua trải nghiệm thực tế. Khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu các sản phẩm, cảm nhận hương vị và khám phá thêm những lựa chọn mới bên cạnh những thực phẩm Hàn Quốc vốn đã quen thuộc.

Đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng nhìn nhận K-Food dưới góc độ đa dạng hơn. Bên cạnh ramen, kimchi hay tteokbokki, thực phẩm Hàn Quốc còn có nhiều dòng sản phẩm khác, từ đồ ăn tiện lợi, đồ ăn vặt đến các loại đồ uống với hương vị phong phú, phù hợp với nhiều sở thích và nhu cầu sử dụng.

Khám phá K-Food qua trải nghiệm hấp dẫn

Điểm nhấn tại gian hàng NEXT K-Food là các hoạt động dùng thử và vòng quay may mắn vô cùng thú vị, mang đến cơ hội để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm được giới thiệu và tạo thêm những khoảnh khắc tương tác tại sự kiện.

Thay vì chỉ tìm hiểu thông tin qua hình ảnh và bao bì, người tiêu dùng có thể cảm nhận hương vị thực tế, khám phá đặc trưng của từng sản phẩm và lựa chọn những sản phẩm phù hợp với khẩu vị của mình. Trải nghiệm này góp phần tạo nên sự kết nối gần gũi hơn giữa sản phẩm Hàn Quốc và người tiêu dùng Việt Nam.

Song song với đó, hoạt động vòng quay may mắn giúp hành trình khám phá K-Food trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn. Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, gian hàng còn tạo điều kiện để khách tham quan trực tiếp tham gia hoạt động, tận hưởng không khí sự kiện và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thông qua những trải nghiệm này, K-Food không còn chỉ hiện diện trên kệ hàng hay trong các nội dung giới thiệu, mà trở thành một phần của hành trình khám phá trực tiếp tại sự kiện. Người tiêu dùng có thể vừa tìm hiểu sản phẩm, vừa thưởng thức hương vị mới và tham gia các hoạt động tương tác trong cùng một không gian.

Đưa sản phẩm Hàn đến gần người Việt

Từ những thực phẩm quen thuộc đến các sản phẩm mới tiềm năng, Global NEXT K-Food mở ra cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận gần hơn với thế hệ thực phẩm Hàn Quốc tiếp theo. Thông qua hoạt động giới thiệu và trải nghiệm tại gian hàng, người tiêu dùng có thể khám phá thêm những lựa chọn mới, đồng thời có cái nhìn rộng hơn về sự đa dạng của thực phẩm Hàn Quốc.

Sự kiện vẫn đang tiếp tục diễn ra từ ngày 09 - 18/10/2026 tại AEON MALL Hà Đông, Hà Nội. Ghé ngay gian hàng NEXT K-Food để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, khám phá hương vị Hàn Quốc và tham gia vòng quay nhận quà.