MediaMart tung đại tiệc 'Quà cho nàng - Giảm giá cho nhà' giảm đến 50% dịp 20/10

(VTC News) -

Xuyên suốt chiến dịch khuyến mại lần này, khách hàng không chỉ được hưởng mức trợ giá chạm đáy mà còn nhận trọn bộ đặc quyền giá trị: tặng quà tri ân lên tới 1,5 triệu đồng; tặng thêm phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng; mua combo giảm thêm đến 2 triệu đồng; hỗ trợ trả góp lãi suất 0% với thủ tục hồ sơ nhanh chóng; miễn phí vận chuyển và lắp đặt chuyên nghiệp, cùng chính sách bảo hành lỗi 1 đổi 1 ưu việt lên tới 90 ngày.

Gia dụng thông minh - Quà tặng tinh tế

Thấu hiểu thiên chức vun vén tổ ấm và san sẻ vất vả của người phụ nữ trong công việc nội trợ, MediaMart mang đến đại tiệc gia dụng tiện ích với mức giảm chạm sàn cùng quà tặng vô cùng hấp dẫn dành riêng cho phái đẹp.

Tâm điểm gian bếp hiện đại là mẫu bếp từ cảm ứng Coex CI-3372 (kèm nồi lẩu cao cấp) giảm 38% giá yêu thương chỉ 990.000 đồng, đặc biệt được tặng kèm vợt muỗi tiện dụng. Trợ thủ đắc lực giúp nấu nướng lành mạnh không dầu mỡ - nồi chiên không dầu điện tử 2 tầng đối lưu 6.5 lít Roler RA-3129AS giảm sâu 45% giá yêu thương chỉ 1,59 triệu đồng, tặng kèm máy sấy tóc xinh xắn cho nàng.

Bên cạnh đó, gian bếp thêm phần trọn vẹn với bộ đôi đồng giá sốc chỉ 1,29 triệu đồng gồm lò vi sóng cơ 20 lít Toshiba MWP-MM20P(WH) giảm 38% và nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-COM192EV-GY giảm sâu 40%, cả hai đều được tặng kèm máy sấy tóc tiện lợi. Chuẩn bị cho mùa lạnh sắp tới, bình nóng lạnh gián tiếp Roler 15 lít RWH-8116 (kiểu dáng vuông sang trọng) trợ giá mùa lễ chỉ còn 1,49 triệu đồng, mang lại dòng nước ấm áp nâng niu cả gia đình.

Hình ảnh sống động, âm thanh đỉnh cao - Smart Tivi 4K và loa kéo giảm đến 49%

Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp tuyệt vời để cả gia đình quây quần sum họp, tận hưởng những phút giây giải trí thư thái. MediaMart tung bão sale cực lớn cho các dòng Smart Tivi màn hình lớn và hệ thống âm thanh, loa kéo di động công suất mạnh mẽ.

Đón đầu danh sách ưu đãi là Google Tivi Coex 4K UHD 55 inch 55UT7002XG giảm sâu 47% giá yêu thương chỉ 7,99 triệu đồng, sở hữu viền màn hình siêu mỏng cùng kho ứng dụng giải trí đỉnh cao; Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55U8500 Crystal UHD giảm kịch sàn 48% chỉ còn 9,49 triệu đồng.

Đối với những khách hàng mong muốn sở hữu màn hình cỡ lớn cho phòng khách sang trọng, Smart Tivi NANO UHD AI LG 65 inch 65NU855BPSA giảm 36% giá siêu ưu đãi chỉ 12,49 triệu đồng. Bên cạnh tivi, không gian tiệc tùng gia đình thêm phần bùng nổ nhờ mẫu loa kéo di động Coex Best Ultra V1 công suất 600W, củ bass 40 kèm 2 micro không dây cao cấp giảm sốc tới 49% chạm đáy chỉ còn 4,99 triệu đồng…

Tủ lạnh Side by Side, máy giặt sấy Inverter - San sẻ trọn vẹn việc nhà

Một món quà vừa sang trọng vừa thiết thực thay lời cảm ơn chân thành đến người phụ nữ chính là các thiết bị điện lạnh - giặt sấy tân tiến, giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon và giải phóng sức lao động tối đa.

Ở phân khúc tủ lạnh dung tích lớn, tủ lạnh Side By Side Coex Inverter 442 lít (mặt gương đen sang trọng) giảm kỷ lục 47% giá cực sốc chỉ 9,99 triệu đồng; trong khi mẫu tủ lạnh Side By Side Electrolux Inverter 619 lít giảm nửa giá 50% chạm đáy chỉ 16,99 triệu đồng. ..

Nhóm thiết bị giặt sấy thông minh cũng ghi nhận cơn mưa ưu đãi với máy giặt lồng ngang AI DD Inverter Coex 10.5 kg bùng nổ mức giảm 50% chỉ còn 7,69 triệu đồng; máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10 kg giảm 30% còn 10,49 triệu đồng; máy giặt lồng đứng Panasonic Inverter 10.5 kg giảm 21% còn 8,49 triệu đồng, tặng kèm ấm siêu tốc tiện lợi.

Ngoài ra, Máy sấy thông hơi Electrolux 8 kg giảm 21% giá siêu hời chỉ 8,49 triệu đồng, là giải pháp giữ áo quần luôn khô ráo và thơm mát trong những ngày nồm ẩm.

Thiết bị công nghệ thời thượng - Laptop thanh lịch, Smartphone sang xịn trợ giá tối đa

Dành tặng nửa kia thế giới những món quà công nghệ hiện đại giúp công việc hanh thông, học tập hiệu quả và bắt trọn từng khoảnh khắc xinh đẹp, MediaMart ưu đãi hấp dẫn cho hàng loạt dòng máy tính xách tay và điện thoại dẫn đầu xu hướng.

Phục vụ nhu cầu làm việc linh hoạt, Laptop Asus ExpertBook P1503CVAY-308D4256-63WS (Core 3-100U, RAM 8GB, SSD 512GB, màn hình 15.6 inch FHD) giảm sâu 23% giá siêu sốc chỉ 15,49 triệu đồng; song hành cùng siêu phẩm Apple MacBook Neo A18 Pro 13 inch (RAM 8GB, SSD 256GB) giảm ưu đãi còn 18,59 triệu đồng…

Về điện thoại thông minh, mẫu smartphone quốc dân Samsung Galaxy A17 4G (RAM 8GB, ROM 128GB, màn hình 6.7 inch) giảm 19% chỉ còn 5,09 triệu đồng. Đáng chú ý, phân khúc cao cấp bùng nổ với Apple iPhone 17 Pro Max 256GB giảm 14% chỉ còn 33,49 triệu đồng và tân binh siêu phẩm Apple iPhone 18 Pro 256GB giảm giá yêu thương chỉ 37,99 triệu đồng, tất cả đều được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với xét duyệt nhanh chóng.

Dịch vụ tận tâm, cam kết chính hãng - Mua sắm an tâm tuyệt đối

Không chỉ mang tới cơ hội mua sắm tiết kiệm nhất dịp 20/10, Hệ thống Siêu thị Điện máy MediaMart cam kết 100% sản phẩm phân phối là hàng chính hãng với chính sách bảo hành uy tín từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, chính sách vận chuyển và lắp đặt miễn phí chuyên nghiệp, hỗ trợ trả góp lãi suất 0% linh hoạt cùng chế độ lỗi 1 đổi 1 lên đến 90 ngày sẽ mang lại sự yên tâm tối đa cho mọi quý khách hàng.

Chương trình khuyến mại “Quà cho nàng - Giảm giá cho nhà” hiện đang diễn ra sôi nổi trên toàn bộ hệ thống hơn 380 siêu thị MediaMart toàn quốc.

Quý khách hàng đến trải nghiệm mua sắm trực tiếp hoặc đặt hàng trực tuyến thuận tiện qua website https://mediamart.vn/ cùng tổng đài tư vấn bán hàng miễn phí 1900 6788 để rinh ngay những món quà công nghệ - điện máy ý nghĩa dành tặng người phụ nữ thân yêu!