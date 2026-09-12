Đã có thể đặt ngay iPhone 18 series tại Viettel Store, ưu đãi tới 18 triệu đồng

(VTC News) -

iPhone 18 Pro series đã chính thức bước vào giai đoạn đặt trước tại Viettel Store, mở ra cơ hội sở hữu thế hệ iPhone Pro mới với nhiều chính sách ưu đãi được thiết kế theo từng nhu cầu. Với giá niêm yết từ 38,99 triệu đồng, người dùng có thể kết hợp các quyền lợi để tối ưu chi phí sở hữu, trong đó tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 18 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý trong chương trình là ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng Viettel++. Khi quy đổi điểm, người dùng có thể được giảm trực tiếp tới 8 triệu đồng trên giá sản phẩm. Với những khách hàng đang sở hữu thiết bị cũ và có nhu cầu lên đời, chính sách trợ giá thu cũ đổi mới tiếp tục giúp giảm thêm tới 5 triệu đồng, tạo thêm lựa chọn để cân đối ngân sách khi chuyển sang iPhone thế hệ mới.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể tận dụng các chương trình ưu đãi từ đối tác thanh toán với tổng quyền lợi lên tới 5 triệu đồng khi sử dụng thẻ hoặc dịch vụ đủ điều kiện của HDBank, VIB, VPBank, MB Bank và NCB.

VNPAY cũng mang đến ưu đãi giảm tới 999.000 đồng cho các đơn hàng đáp ứng điều kiện chương trình, trong khi khách hàng lựa chọn hình thức mua trước trả sau qua Kredivo có thể nhận thêm ưu đãi theo chính sách tại thời điểm đặt hàng. Các phương án trả góp 0% lên tới 24 tháng cũng giúp người dùng chủ động phân bổ chi phí thay vì phải thanh toán toàn bộ ngay khi mua máy.

Không chỉ tập trung vào mức ưu đãi, Viettel Store còn mở rộng lựa chọn mua sắm trên các sàn thương mại điện tử. Trên Shopee, khách hàng có thể nhận voucher ngân hàng đến 2 triệu đồng, trả góp 0% đến 12 tháng qua thẻ tín dụng và được hưởng bảo hành chính hãng lên tới 2 năm.

Riêng khi chọn phiên bản màu Đỏ Burgundy, khách hàng còn có phiếu giảm 500.000 đồng cho phụ kiện. TikTok Shop cũng mang đến voucher giảm 1,3 triệu đồng với số lượng giới hạn, hỗ trợ trả góp 0% và các quyền lợi bảo hành tương tự. Đặc biệt, khách hàng đặt mua trên cả Shopee và TikTok Shop đều có cơ hội nhận máy sớm nhất từ 8h ngày 18/9/2026.

Với khách hàng sử dụng dịch vụ di động Viettel, chương trình còn được mở rộng thông qua các ưu đãi dành cho thuê bao 5G. Người dùng đăng ký eSIM 5G mới có thể nhận ưu đãi data miễn phí lên tới 20GB/ngày trong 3 tháng cùng các quyền lợi khác tùy gói cước, qua đó bổ sung thêm giá trị cho trải nghiệm sử dụng iPhone 18 Pro series.

Song song với ưu đãi về giá, chính sách bảo hành chính hãng được gia hạn lên 2 năm cũng là một điểm cộng đáng chú ý. Đây là quyền lợi giúp người dùng yên tâm hơn khi đầu tư vào một thiết bị cao cấp và có kế hoạch sử dụng lâu dài.

Về sản phẩm, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tiếp tục hướng tới nhóm người dùng yêu cầu cao về hiệu năng, camera và trải nghiệm công nghệ. Thiết kế được tinh chỉnh, hệ thống camera thế hệ mới cùng chip A20 Pro mang đến nền tảng xử lý mạnh hơn cho chụp ảnh, quay video, chơi game và các tính năng AI.

Với những nâng cấp tập trung vào khả năng xử lý và trải nghiệm thực tế, bộ đôi Pro được kỳ vọng tiếp tục là tâm điểm của mùa iPhone năm nay.

Chương trình đặt trước iPhone 18 Pro series tại Viettel Store kéo dài đến hết ngày 17/9/2026. Khi thời gian đặt trước đang bước vào giai đoạn cuối, khách hàng có nhu cầu lên đời có thể đăng ký sớm để chủ động lựa chọn phiên bản, phương thức thanh toán và quyền lợi phù hợp, đồng thời nắm cơ hội nhận máy ngay trong những ngày đầu mở bán.

Đăng ký đặt trước iPhone 18 Pro series tại Viettel Store tại: https://tinyurl.com/iPhone18Pro-ViettelStore