LOTTE MART triển khai nhiều ưu đãi mua sắm dịp 20/10, giảm giá đến 50%

(VTC News) -

Diễn ra đến hết 20/10, chương trình “Trao yêu thương - Tôn vinh phái đẹp” tập trung vào các ngành hàng Sức khỏe và Làm đẹp, hóa mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Nhiều bộ quà tặng được giảm giá sâu như dầu tắm Oliv giảm đến 42%; các hộp quà sữa tắm, dầu gội Enchanteur và sữa tắm Dove Serum giảm 29%; các thương hiệu quen thuộc như Elastine, Palmolive cũng được ưu đãi đến 39%.

LOTTE MART còn triển khai các nhóm sản phẩm đồng giá 79.000 đồng, 99.000 đồng và 119.000 đồng, giúp khách hàng dễ chọn quà theo nhu cầu và ngân sách. Từ ngày 17/10 đến 20/10, nhiều sản phẩm hoa tươi tại LOTTE MART có giá ưu đãi chỉ từ 59.000 đồng/bó; các mẫu thú nhồi bông cỡ lớn được áp dụng mức đồng giá 199.000 đồng. Thực phẩm tươi sống, rau xanh và trái cây cũng giảm đến 20%, và cơ hội nhận phiếu đổi ưu đãi giảm đến 30% hoặc quà tặng từ các thương hiệu thời trang, phụ kiện và làm đẹp.

Dành riêng cho khách hàng thành viên, từ nay đến hết 20/10, thành viên có hóa đơn mua sắm từ 299.000 đồng với các sản phẩm Sức khỏe & Làm đẹp được tặng voucher trị giá 50.000 đồng; nhiều sản phẩm giảm giá lên đến 50% từ chương trình “Giá cực sốc” và “Siêu coupon - Siêu rẻ”, cùng nhiều đặc quyền giảm giá hấp dẫn khác.