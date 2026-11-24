(VTC News) -

Khi lên phương án xây nhà 5 tầng trên khu đất gần 50m², không ít gia chủ băn khoăn liệu có nên lắp thang máy hay không. Giải pháp này giúp di chuyển thuận tiện, đặc biệt với gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ.

Nhà ống 50m² có phù hợp để lắp thang máy?

Nhà ống 50m² thường có mặt tiền hẹp, chiều sâu lớn và được xây dựng từ 3-6 tầng để tăng diện tích sử dụng.

Theo kiến trúc sư, nhà có diện tích khoảng 48-50m² trở lên có thể xem xét phương án lắp thang máy. Tuy nhiên, diện tích sàn không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng bố trí. Gia chủ cần căn cứ vào chiều rộng, chiều sâu khu đất, số tầng, kết cấu công trình và nhu cầu sử dụng thực tế.

Nhà ống 5 tầng có thang máy. (Ảnh minh họa: AI)

Đối với nhà ống 5 tầng 50m², nếu được thiết kế hợp lý, thang máy có thể bố trí cạnh cầu thang bộ, ở giữa nhà hoặc cuối nhà. Một số công trình còn lựa chọn vị trí gần mặt tiền để tạo điểm nhấn kiến trúc, đồng thời tận dụng khoảng không gian phía sau cho các khu vực sinh hoạt.

Như vậy, nhà ống 5 tầng 50m² hoàn toàn có thể lắp thang máy, nhưng cần có phương án thiết kế phù hợp để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến diện tích sinh hoạt và sự thông thoáng của ngôi nhà.

Những lợi ích khi lắp thang máy cho nhà ống 5 tầng 50m²

Việc trang bị thang máy mang lại nhiều tiện ích cho nhà ống 5 tầng 50m².

Thứ nhất, thang máy giúp tăng sự thuận tiện khi di chuyển giữa các tầng trong nhà. Đây là lợi ích đáng cân nhắc đối với gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc người hạn chế khả năng vận động.

Thứ hai, nhà 5 tầng có thang máy thường được đánh giá cao hơn về giá trị so với nhà không có thiết bị này.

Thứ ba, thang máy giúp tăng tính thẩm mỹ. Hiện nay, trên thị trường có nhiều mẫu thang máy thiết kế hiện đại, sang trọng, góp phần nâng cao vẻ đẹp tổng thể của ngôi nhà.

Có nên lắp thang máy cho nhà ống 5 tầng 50m²?

Việc lắp thang máy cho nhà ống 50m² là giải pháp đáng cân nhắc nếu công trình có 5 tầng, gia đình đông người hoặc có thành viên gặp khó khăn khi di chuyển.

Tuy nhiên, chi phí lắp thang máy không hề nhỏ. Vì vậy, gia chủ nên cân nhắc kỹ lưỡng giữa chi phí đầu tư ban đầu và lợi ích kinh tế cũng như tiện ích sử dụng về sau.

Nếu quyết định lắp đặt, tốt nhất nên đưa thang máy vào phương án thiết kế ngay từ đầu thay vì chờ xây xong mới cải tạo. Điều này giúp tối ưu diện tích, hạn chế phát sinh chi phí và tránh ảnh hưởng đến kết cấu công trình.