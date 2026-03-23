Việt Nam tạo điều kiện cho nhà đầu tư kinh doanh tại Trung tâm Tài chính

Bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, sáng nay (23/3), tại New York, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ với chủ đề về thu hút nguồn vốn và thúc đẩy đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã nghe lãnh đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam và 2 thành phố giới thiệu về VIFC tại TP.HCM và thành phố Đà Nẵng; cơ chế chính sách, khung pháp lý ưu đãi, cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư, đối tác Hoa Kỳ; đại diện doanh nghiệp, chuyên gia tài chính Hoa Kỳ trình bày về kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế; trao đổi các giải pháp thu hút vốn và tăng cường liên kết giữa VIFC với hệ thống tài chính toàn cầu cũng như thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư vào VIFC;…

Đất nước thân thiện, thanh bình, an toàn cho các quyết định đầu tư dài hạn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cảm ơn Quỹ đầu tư Warburg Pincus đã phối hợp và đăng cai tổ chức Tọa đàm. Warburg Pincus không chỉ là một trong những quỹ đầu tư cổ phần tư nhân lâu đời và quy mô lớn nhất toàn cầu mà đối với Việt Nam, Warburg Pincus còn là một trong những nhà đầu tư lớn, lâu năm.

Với hơn 2 tỷ USD đã giải ngân thành công vào nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua, thành quả của Warburg Pincus chính là minh chứng sống động nhất, vững chắc nhất cho tiềm năng sinh lời và sự an toàn của dòng vốn Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu tích cực.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa lịch sử. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2/2026 vừa qua đã đặt ra những định hướng chiến lược mới, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia. Trong đó, hợp tác về kinh tế, tài chính và đầu tư công nghệ cao được xác định là trọng tâm, là động lực dẫn dắt cho kỷ nguyên hợp tác mới.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi đó, thách thức cũng rất lớn khi nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những cơn gió ngược hết sức phức tạp. Căng thẳng địa chính trị và những biến động khó lường ở nhiều khu vực đang gây ra những hệ lụy sâu rộng đến chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng toàn cầu.

Sau hơn 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995), hai nước đã vượt qua những khác biệt lịch sử để trở thành Đối tác chiến lược toàn diện (2023) và phát triển quan hệ song phương ngày càng sâu rộng. Trong đó, tài chính - đầu tư là một trong những trụ cột thúc đẩy hợp tác lên một tầm cao mới.

Việt Nam - Hoa Kỳ là những đối tác thương mại, sản xuất quan trọng trong chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng nhiều so với năm trước. Về đầu tư, Hoa Kỳ hiện đứng thứ 11/153 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với hơn 1.530 dự án còn hiệu lực và hơn 12,4 tỷ USD tổng vốn đăng ký.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 271 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ USD.

Là nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, Hoa Kỳ có thế mạnh vượt trội trong các lĩnh vực tài chính, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, công nghiệp thực phẩm, hạ tầng...Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Sự hiện diện và quan tâm của các tập đoàn như Boeing, Apple, Intel, NVIDIA…cho thấy sự tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu tích cực. Năm 2025, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN; thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD/năm, vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao; lũy kế tổng vốn FDI thu hút đạt gần 526 tỷ USD, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới; tổng kim ngạch thương mại đạt khoảng 900 tỷ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế có độ mở cao nhất thế giới; Việt Nam đã ký kết 17 FTA với trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất toàn cầu và ngày càng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Việt Nam đang được thế giới nhìn nhận có môi trường đầu tư hấp dẫn, là đất nước thân thiện, thanh bình, an toàn cho các quyết định đầu tư dài hạn; có nguồn nhân lực trẻ năng động và sáng tạo, có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của công nghệ mới.

Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, gồm: Một là, xác định động lực quan trọng nhất là kinh tế tư nhân, thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực, tham gia sâu, hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hai là, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ba là, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế hướng vào chuyển đổi kinh tế số, tăng trưởng xanh, khoa học công nghệ; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, các dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa nhanh và thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các sân bay, cảng biển, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh toàn diện nhằm thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050…

"Để kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực này, Trung tâm tài chính quốc tế được xác định là chủ trương đặc biệt quan trọng, là đột phá về thể chế, là quyết sách huy động các nguồn lực tài chính, nhân lực chất lượng cao.

Qua đó, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia; tạo sức bật mới cho phát triển và đóng góp mạnh mẽ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và khẳng định vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Cơ bản xây dựng được khuôn khổ chính sách đồng bộ, đặc thù vượt trội

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đến nay, bằng quyết tâm cao và hành động quyết liệt, Việt Nam đã cơ bản xây dựng được khuôn khổ chính sách đồng bộ, đặc thù vượt trội đưa Trung tâm tài chính đi vào hoạt động, vận hành chính thức, kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 - văn bản pháp lý đầu tiên, đặt nền tảng pháp lý quan trọng, vững chắc cho việc xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" tại Đà Nẵng và TP.HCM, bổ trợ mà không cạnh tranh lẫn nhau.

Đồng thời, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính đã được thông qua, tạo cơ sở pháp lý hình thành cơ quan giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế, góp phần gây dựng niềm tin đối với Thành viên, nhà đầu tư quốc tế tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong năm 2025, Chính phủ đã khẩn trương, kịp thời ban hành 8 Nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222 quy định hoạt động trong Trung tâm tài chính trên nhiều lĩnh vực như: dịch vụ tài chính, ngân hàng, ngoại hối, đất đai, môi trường, xuất nhập cảnh, cư trú, Sở giao dịch hàng hóa; cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua Trung tâm trọng tài quốc tế, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox)…

Đồng thời, xác định cơ cấu và chức năng các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế, gồm: Hội đồng điều hành, Cơ quan điều hành tại hai thành phố, Cơ quan giám sát,…

Hội đồng điều hành hiện đang cùng với Cơ quan điều hành tại hai thành phố quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, hoạt động như: Quyết liệt triển khai hiệu quả các chính sách đã được quy định. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn, chuyên gia lớn, uy tín tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế. tiếp tục cập nhật xu hướng thế giới, học hỏi kinh nghiệm quốc tế để thường xuyên hoàn thiện hơn nữa thể chế đảm bảo vận hành hiệu quả, đồng bộ, nhất quán tại hai địa điểm. Qua đó, duy trì sức cạnh tranh và sân chơi của khu vực, quốc tế trong lĩnh vực tài chính.

Tiếp tục có đối thoại, đề xuất, tham vấn chính sách

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng Việt Nam, nhất là hai Thành phố trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. Đồng thời trở thành những nhà đầu tư tiên phong, hướng tới trở thành các đại sứ của VIFC để kết nối các nhà đầu tư lớn, tiềm năng của Hoa Kỳ cùng tham gia vào VIFC.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Cùng với đó là hỗ trợ huy động, thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển Trung tâm Tài chính tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Phát triển hạ tầng tài chính hiện đại (thanh toán, lưu ký, giao dịch). Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực tài chính xanh, fintech, tài sản kỹ thuật số. Hợp tác áp dụng chuẩn mực tài chính quốc tế và tăng cường giám sát và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính.

Tiếp tục có đối thoại, đề xuất, tham vấn chính sách cho Hội đồng điều hành, Cơ quan điều hành tại 2 thành phố, Cơ quan giám sát...trên cơ sở kinh nghiệm của các IFC của Hoa Kỳ và thế giới để kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, bền vững tại VIFC. Chủ động phối hợp với các thành phố để xây dựng kế hoạch và lĩnh vực hợp tác cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của các bên.

"Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng đầu tư, hoạt động kinh doanh thuận lợi, thành công tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định và tin tưởng rằng với những nỗ lực, quyết tâm của 2 bên, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mang lại lợi ích cao nhất và thực chất cho Nhân dân và nền kinh tế hai nước.