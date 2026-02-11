Chủ tịch UBND TP.HCM: Cộng đồng tài chính quốc tế kỳ vọng dài hạn vào VIFC-HCMC

(VTC News) -

Sáng nay 11/2, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) ra mắt. Sự kiện này cũng đánh dấu thời điểm VIFC-HCMC chính thức đi vào vận hành, mở ra giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.

Dịp này, các thiết chế cốt lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM gồm Cơ quan điều hành, Tòa án chuyên biệt, Trung tâm Trọng tài Quốc tế đã ra mắt.

Đích đến cuối cùng là sự thành công của VIFC

Chỉ đạo tại Lễ ra mắt VIFC-HCMC, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các trung tâm mới, Việt Nam phải lách qua cơn gió ngược, tìm điểm sáng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt VIFC-HCMC. (Ảnh: VGP)

Theo Thủ tướng, việc xây dựng VIFC tại TP.HCM và Đà Nẵng là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, và cũng là lựa chọn chiến lược của Việt Nam. Đây là nhiệm vụ khó, mới và chưa có tiền lệ, do đó phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện dần, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh". Đặc biệt niềm tin là rất quan trọng trong thu hút các đối tác, nhà đầu tư, với tinh thần "đoàn kết để tạo lập sức mạnh; hợp tác để tạo lập nguồn lực; đối thoại để tạo lập lòng tin", đồng thời cần cạnh tranh lành mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, tích cực tham gia, coi đây là cơ hội phát triển mới của đất nước.

Đích đến cuối cùng là thành công xây dựng VIFC tại TP.HCM và Đà Nẵng, cạnh tranh, phát triển bền vững; góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thành công của VIFC tại TP.HCM và Đà Nẵng đòi hỏi trách nhiệm và sự hành động chung của mọi người dân, doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Sau năm 2027, cơ quan điều hành VIFC-HCMC sẽ hoàn tất xây dựng, vận hành tại Thủ Thiêm.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định VIFC-HCMC không phải là một dự án cụ thể, mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn của Thành phố, gắn với khát vọng nâng tầm vị thế TP.HCM trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

VIFC-HCMC được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực, phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu vốn của hạ tầng, công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh của TP.HCM và cả nước.

"Thành phố xác định rõ để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng quốc gia, cần có những động lực phát triển mới, có khả năng huy động, dẫn dắt và phân bổ hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, VIFC-HCMC chính là một trụ cột tăng trưởng mới, là nền tảng để Thành phố nâng tầm vị thế trong khu vực và trên bản đồ tài chính toàn cầu", ông Được khẳng định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ ra mắt.

Cộng đồng tài chính quốc tế kỳ vọng dài hạn vào VIFC-HCMC

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.HCM, thời gian qua, với tinh thần “việc khó phải làm trước, việc mới phải làm sớm”, Thành phố đã tập trung cao độ, làm việc liên tục, đã hoàn thiện các đề án, cơ chế, chính sách đặc thù; cũng như chuẩn bị bộ máy tổ chức, mô hình vận hành và xây dựng hạ tầng cứng, hạ tầng số; kết nối sớm với các đối tác trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, rất nhiều đối tác lớn tầm cỡ toàn cầu như Nasdaq, Binance, Standard Chartered, DBS, JP Morgan, Maybank cùng nhiều định chế tài chính, ngân hàng và tập đoàn công nghệ hàng đầu khác thể hiện sự quan tâm, hợp tác đến VIFC-HCMC. Đây là những tín hiệu rất tích cực cho thấy cộng đồng tài chính quốc tế đánh giá nghiêm túc và kỳ vọng dài hạn vào VIFC-HCMC.

Thành phố xác định chiến lược phát triển VIFC-HCMC theo tinh thần “nghĩ khác, làm khác, đi thẳng vào các mô hình tài chính hiện đại”. Nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức và điều hành là “vận hành thật - ra kết quả thật”.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình trao chứng nhận cho các thành viên tham gia sáng lập VIFC-HCMC. (Ảnh: VGP)

Thực tế cho thấy, mới hoạt động hơn một tháng, VIFC-HCMC đã ghi nhận nhiều kết quả thiết thực, mang tính nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

Như đã hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD vốn cam kết, phản ánh niềm tin sớm của nhà đầu tư quốc tế.

Trung tâm tài chính hàng hải, phục vụ tài trợ thương mại và logistics cũng đang phát triển.

VIFC-HCMC cũng đã huy động 2 tỷ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và tài chính phục vụ phát triển TP.HCM.

Cùng với đó là hình thành Quỹ đầu tư cho nền kinh tế on-chain (thị trường tài chính mới được hình thành trên hạ tầng blockchain trong các nền kinh tế đang phát triển) của TP.HCM, với vốn cam kết 1 tỷ USD, tập trung vào blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính số thế hệ mới.

Hàng tỷ USD các giao dịch thương mại xuyên biên giới của TikTok cũng đang được thực hiện thông qua hệ thống liên ngân hàng- tài chính của VIFC-HCMC thời gian tới...

"Những kết quả này cho thấy VIFC-HCMC không chỉ là tầm nhìn, mà đang được hiện thực hóa bằng dòng vốn thực, dự án thực và cấu phần thị trường cụ thể, thể hiện quyết tâm và năng lực tổ chức thực thi của TP.HCM", ông Được khẳng định.

Các nhà đầu tư, cộng đồng tài chính quốc tế đánh giá nghiêm túc và kỳ vọng dài hạn vào VIFC-HCMC. (Ảnh: H.L)

Tại Lễ ra mắt, VIFC-HCMC cũng đã công bố mô hình phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược. Bao gồm: Trung tâm tài chính hàng không, phục vụ nhu cầu vốn, leasing, bảo hiểm, quản trị rủi ro cho đội bay và chuỗi logistics hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung tâm tài chính hàng hải, gắn với thương mại quốc tế, logistics và tài trợ chuỗi cung ứng.

Sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ công nghệ cao.

Hệ sinh thái fintech và ngân hàng số, tạo không gian thử nghiệm các mô hình tài chính – công nghệ mới.

Chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi.

Hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu.

Thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh là VIFC-HCMC được xây dựng và vận hành bằng hành động thực chất, lấy kết quả làm thước đo, không dừng lại ở tầm nhìn hay mô hình trên giấy.

Một điểm nhấn của Lễ ra mắt VIFC-HCMC là nghi thức trao chứng nhận cam kết Thành viên sáng lập và Thành viên chiến lược cho các tổ chức hàng đầu trong và ngoài nước. Các thành viên sáng lập bao gồm Tập đoàn Sovico; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Đại diện Công ty Cổ phần Sơn Kim Capital; Vina cap; Nasdaq. Thành viên chiến lược gồm Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank), Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, Liên minh kinh tế On-chain economy, Tập đoàn Gemadept, TikTok. Đây là những định chế, tập đoàn, tổ chức tiên phong, đã tham gia ngay từ giai đoạn đầu, giữ vai trò nòng cốt trong việc kiến tạo cấu trúc thị trường, hệ sinh thái sản phẩm, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuẩn mực vận hành và uy tín quốc tế của VIFC-HCMC. Điểm đặc biệt của mô hình thành viên VIFC-HCMC, là các thành viên sáng lập và chiến lược không chỉ tham gia với tư cách pháp nhân độc lập, mà còn mang theo toàn bộ hệ sinh thái của mình, bao gồm mạng lưới khách hàng toàn cầu, hệ thống đối tác tài chính-công nghệ, kinh nghiệm vận hành tại các trung tâm tài chính lớn, năng lực tài chính và quản trị rủi ro. Chính các hệ sinh thái này sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp VIFC-HCMC nhanh chóng hình thành thị trường có chiều sâu và sức cạnh tranh trong khu vực.