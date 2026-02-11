Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, sớm ban hành quy chế hoạt động VIFC

(VTC News) -

Chiều 11/2, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo TP.HCM và Đà Nẵng, triển khai ngay hoạt động của VIFC. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa Hội đồng điều hành với các Cơ quan điều hành VIFC tại 2 thành phố.

Sớm ban hành quy chế hoạt động

Theo UBND TP.HCM, cơ quan điều hành VIFC tại TP.HCM đã hoàn tất việc cải tạo và đưa vào sử dụng trụ sở tại tầng 6 số 123 Trương Định (phường Xuân Hòa) và trụ sở số 8 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) cùng không gian Fintech Hub ở tháp IFC Marina (phường Sài Gòn).

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành VIFC chủ trì cuộc họp đầu tiên giữa Hội đồng điều hành với các Cơ quan điều hành VIFC tại 2 thành phố.

TP.HCM cũng đã phê duyệt đề án vị trí việc làm, tạm giao 52 biên chế; cơ quan điều hành đã thành lập các ban chuyên môn, hoàn tất tuyển dụng đợt 1.

Về xúc tiến đầu tư, Thành phố đã làm việc với hơn 20 đối tác lớn, gửi thư mời cho hơn 50 nhà đầu tư và hoàn thiện các đề án Trung tâm tài chính hàng hải, hàng không...

Phía VIFC tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh cho biết, địa phương cũng đã ban hành thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại các Ban thuộc Cơ quan điều hành.

Đồng thời thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển VIFC tại Đà Nẵng; phối hợp Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển VIFC.

Đà Nẵng sẽ nghiên cứu, thúc đẩy thiết lập ít nhất 2-3 sàn giao dịch chuyên biệt, bao gồm sàn giao dịch tài sản số và token hóa tài sản trong khuôn khổ sandbox, nhằm tạo ra thị trường để huy động vốn cho các dự án hạ tầng lớn của Đà Nẵng, của miền Trung và cả nước.

Cũng theo ông Hồ Kỳ Minh, tính đến ngày 10/2, Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên cho 12 nhà đầu tư; đồng thời trao Giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư.

Hiện có thêm 9 nhà đầu tư gửi Hồ sơ đăng ký Thành viên tới Cơ quan điều hành tại Đà Nẵng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tài sản số, fintech, quản lý tài sản, ngân hàng, cung cấp hạ tầng công nghệ, dịch vụ phụ trợ…

Xây dựng trụ sở hoạt động của VIFC tại TP.HCM và Đà Nẵng là nhiệm vụ được yêu cầu tập trung ngay.

Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính hỗ trợ, phối hợp với Cơ quan điều hành VIFC tại 2 thành phố, sớm hoàn thiện quy trình cấp phép thành lập và hoạt động đối với lĩnh vực ngân hàng, để việc cấp phép đối với hoạt động ngân hàng tại VIFC có thể triển khai sớm, tạo điều kiện cho việc chuyển vốn hoạt động của các thành viên tại Trung tâm.

Về quy chế hoạt động, Đà Nẵng đề xuất cần tập trung vào quản trị nội bộ, làm rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng điều hành, Cơ quan điều hành và cơ chế phối hợp với các bộ, ngành.

Lãnh đạo Cơ quan điều hành VIFC-HCMC kiến nghị Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam sớm ban hành Quy chế hoạt động.

Tập trung hạ tầng cho vận hành và phát triển VIFC

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự vào cuộc khẩn trương, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng hành lang pháp lý cho VIFC.

"Chúng ta triển khai nhiệm vụ rất nhanh, rất quyết liệt, khẩn trương. Điều này gây ngỡ ngàng, ngạc nhiên đối với các chuyên gia quốc tế về sự nhanh chóng, mau lẹ, hiệu quả trong hoàn thiện hành lang pháp lý cho sự ra đời và vận hành VIFC", Phó Thủ tướng khẳng định.

Ông cũng biểu dương TP.HCM và Đà Nẵng đã rất chủ động triển khai nhiệm vụ, từ xây dựng cơ sở vật chất, gồm cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, nhân sự, tổ chức, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý…

Chủ tịch Hội đồng điều hành VIFC-HCMC Trương Minh Huy Vũ.

"Vạn sự khởi đầu nan", nhưng cái "vạn sự khởi đầu nan của chúng ta tương đối thuận buồm xuôi gió", Phó Thủ tướng nói thêm.

Chủ tịch Hội đồng điều hành VIFC yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng cho sự vận hành và phát triển của VIFC. Cụ thể là hạ tầng pháp lý, hiện đã có Nghị quyết của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, các quy chế của Hội đồng… cần rà soát xem đã đủ chưa, để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

Cùng với đó là tập trung hạ tầng số để phục vụ điều hành, vận hành, quản lý. Phó Thủ tướng lưu ý hạ tầng số là yếu tố khẳng định uy tín của Trung tâm tài chính quốc tế.

Đồng thời xây dựng trụ sở hoạt động của Trung tâm; công tác nhân sự, cơ quan giải quyết tranh chấp… Đây là những yếu tố mang ý nghĩa quyết định, tạo nên niềm tin rất lớn đối với nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, 2 thành phố đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư, lan tỏa các chính sách, kết nối các nền tài chính, các trung tâm tài chính, thu hút các hoạt động đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào VIFC nói riêng.

Phó Thủ tướng đề nghị duy trì các cuộc họp giao ban mỗi tháng 1 lần, để kiểm điểm, đánh giá về những kết quả đạt được, cũng như tháo gỡ các khó khăn, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của VIFC.