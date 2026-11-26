(VTC News) -

Trong ngày 28/11 tới đây tại Hà Nội, với vai trò của Việt Nam là Chủ tịch cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao cơ chế hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và sẽ phối hợp với Myanmar (nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế ACMECS) tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 có chủ đề: “Kết nối CLMV: Phát huy tiềm năng và kiến tạo tương lai thịnh vượng”. Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề: “Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”. Đây là hai hội nghị cấp cao định kỳ của hai cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với tiểu vùng Mekong.

Các đại biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Phạm Hải)

Trả lời VTC News tại buổi họp báo quốc tế thông tin về hai Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của hai cơ chế hợp tác này. Theo Thứ trưởng, tiểu vùng Mekong là không gian có ý nghĩa kinh tế, địa chính trị và tầm quan trọng chiến lược đối với các nước trong khu vực. Đối với Việt Nam, tiểu vùng gắn liền với quan hệ láng giềng và quan hệ với các nước ASEAN.

Việt Nam hết sức coi trọng vai trò của CLMV và ACMECS trong duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, tin cậy chính trị và phát triển bền vững. Đây là những diễn đàn quan trọng giúp củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thông qua đối thoại, trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp xử lý những thách thức chung trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi.

Bên cạnh đó, các cơ chế hợp tác Mekong mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo khuôn khổ tăng cường kết nối hạ tầng, giao thông, thuận lợi hóa thương mại, đầu tư, hình thành các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước tiểu vùng với các nước ASEAN, tăng cường sự tham gia của bốn nước CLMV vào tiến trình hội nhập và đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Các cơ chế này còn tạo điều kiện để các nước phối hợp giải quyết những thách thức chung, các vấn đề xuyên biên giới, bảo đảm phát triển bền vững.

Đề cập ý nghĩa của việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai hội nghị, Thứ trưởng cho biết, sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, CLMV và ACMECS đang bước vào giai đoạn cần phát huy vai trò lớn hơn, thực chất hơn, hỗ trợ các nước thành viên thực hiện mục tiêu phát triển, đồng thời đưa tiểu vùng Mekong trở thành động lực phát triển mới của khu vực. Đặc biệt, trước những thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, bảo vệ, sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước sông Mekong, các cơ chế này cần tăng cường phối hợp và hành động chung.

Tại hai hội nghị, các nước sẽ tập trung định hình những lĩnh vực, trọng tâm hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; thúc đẩy hợp tác thực chất, lấy kết quả cụ thể làm thước đo, nhất là trong kết nối kinh tế, hạ tầng, nhân lực và du lịch. Đáng chú ý, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 mời thêm các đối tác phát triển, tổ chức phát triển và doanh nghiệp tham dự, nhằm mở rộng kết nối, đóng góp giải pháp thúc đẩy đầu tư, kinh doanh tại tiểu vùng.

Hai hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong định hướng hợp tác, góp phần xây dựng tiểu vùng Mekong đoàn kết, hợp tác, phát triển, vì lợi ích chung của các nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và xây dựng Cộng đồng ASEAN.