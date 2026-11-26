(VTC News) -

Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) hôm 25/11 ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó có Việt Nam.

Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Mức thuế này có thể điều chỉnh giảm còn 20% nếu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành đang áp dụng căn cứ theo Mục 301 và Mục 232.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ về nội dung này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, việc Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là tiến trình xử lý theo quy định pháp luật của Hoa Kỳ.

Đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa áp dụng. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn với các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế, cơ chế, diện mặt hàng miễn trừ... Thời hạn dự kiến để Hoa Kỳ đưa ra kết luận cuối cùng theo thường lệ là ngày 11/3/2027.

“Thời gian qua, Việt Nam đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ, đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng để giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ (bao gồm vấn đề liên quan đến các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974).

Hai bên cơ bản hoàn tất gần như toàn bộ nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi về kỹ thuật, hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán.

Chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực này. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách và quy định của Việt Nam để xử lý thỏa đáng các khác biệt”, Người phát ngôn nói.