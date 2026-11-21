PV(VOV.vn)
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Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng những điều kiện Tehran đưa ra không thể được Washington chấp nhận.
Iran tuyên bố một tàu chở dầu phát nổ, bốc cháy sau khi trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz, đồng thời cáo buộc con tàu được quân đội Mỹ hỗ trợ.
Liên minh châu Âu (EU) nhất trí dành 1 tỷ euro để mua vũ khí, thiết bị quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn.
Cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn kéo dài nhiều giờ của Nga vào Ukraine làm gián đoạn nguồn cung điện - nước và làm hư hại 3 cây cầu ở thủ đô.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Vân Nam, trao đổi kinh nghiệm đào tạo cán bộ, phát triển nhân tài và thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, năng lượng,...
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