(VTC News) -

IRGC công bố video cho thấy lực lượng không quân của họ phóng tên lửa về phía cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain.

Hãng thông tấn chính thức IRNA cùng một số cơ quan truyền thông đưa tin hai hệ thống radar thuộc tổ hợp phòng không Patriot đặt tại căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào tối ngày 21/11.

“Các hoạt động hộ tống và hỗ trợ trên không tốn kém của quân đội Mỹ trong khu vực không những không đạt được mục tiêu đề ra, mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều thiết bị và tàu thuyền được bảo vệ trên biển cũng như trên không”, tuyên bố của IRGC nêu.

Cùng với đó, IRGC nhấn mạnh không phận Iran là “ranh giới đỏ”, cảnh báo mọi hành vi xâm phạm đều sẽ bị đáp trả “một cách cứng rắn và dứt khoát”.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain cáo buộc Iran tấn công “cơ sở công nghiệp dân sự” và lên án đây là “hành động tàn bạo của Iran”. Theo cơ quan này, vụ tập kích gây ra hỏa hoạn tại cơ sở, dẫn đến “thiệt hại vật chất”, song không ghi nhận thương vong.

Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất sau khi còi báo động được kích hoạt tại nhiều khu vực.

Theo IRGC, cuộc tập kích nhằm vào căn cứ Mỹ tại Bahrain được tiến hành sau khi hai máy bay không người lái (UAV) trinh sát và chiến đấu của Mỹ, gồm MQ-1 và MQ-9 Reaper, bị cáo buộc xâm nhập không phận Iran. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin hai UAV này bị bắn hạ trên eo biển Hormuz, đồng thời công bố video được cho là ghi lại quá trình đánh chặn.

Hiện tại, quân đội Mỹ chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố từ phía Iran.

Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang, kéo theo nguy cơ bùng phát cuộc xung đột rộng hơn tại Trung Đông.

Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ cuối tháng 2, mở ra nhiều tháng giao tranh khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu và hoạt động vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Sau giai đoạn giao tranh trực tiếp, các bên tạm ngừng chiến sự vào tháng 4 và tham gia vào những cuộc đàm phán gián tiếp do Pakistan và Qatar làm trung gian, dẫn tới bản ghi nhớ được ký vào tháng 6 nhằm xây dựng lộ trình hướng tới thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ vào tháng 7, chủ yếu do những bất đồng liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Washington không chấp thuận dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran.