Video: Tesla Roadster - ô tô điện biết bay, xoay vòng trên không

(VTC News) -

Video nguyên mẫu xe điện thể thao gây chú ý với màn chạy ngược trên một đường cong dựng đứng, sau đó bay lên không trung và thực hiện động tác nhào lộn. (Video: Tesla)

Tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla, đã giới thiệu mẫu ô tô điện có khả năng bay, lật và tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 0,81 giây. Mẫu Roadster được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Tesla và SpaceX, với tốc độ tối đa có thể vượt qua 370 km/h và được trang bị động cơ đẩy. Dự kiến, việc sản xuất sẽ bắt đầu vào năm 2028.

Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội X, chiếc xe màu trắng với kiểu dáng tương lai đã tự phóng lên không trung, phun khói trắng khi lộn nhào qua các phương tiện đang đứng yên, trước khi hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt đất.

Ông Musk nhận xét: “Hóa ra tương lai sẽ có cả ô tô bay”. Video này được ghi lại tại Cơ sở Phát triển và Thử nghiệm Tên lửa SpaceX ở McGregor, Texas, trong khuôn khổ sự kiện ra mắt mẫu xe.

Hệ thống động cơ đẩy không sử dụng nhiên liệu phản lực theo cách thông thường. Theo giải thích tại sự kiện, các động cơ được cấp khí từ những bình chứa khí nén áp suất cực cao, có thể được nạp lại thông qua hệ thống trên xe.

Tại sự kiện, ông Musk cho biết: “Ô tô bay là có thật,… Nó có hệ thống điều khiển độ cao, động cơ đẩy và động cơ chính ở phía sau. Về cơ bản, nó có thể bay như tên lửa và thực hiện các động tác nhào lộn ngoạn mục”. Ông cũng thừa nhận rằng chiếc xe không được tối ưu hóa về an toàn, nhưng mang lại trải nghiệm thú vị.

Ông Musk cũng tuyên bố Roadster sẽ phá vỡ mọi kỷ lục đường đua hiện có. Ông đồng thời cho biết, về lâu dài, đây có thể là mẫu xe duy nhất của Tesla vẫn được thiết kế để con người trực tiếp điều khiển, hàm ý phần còn lại trong danh mục sản phẩm của hãng có thể chuyển dần sang vận hành tự động.

Một chi tiết nổi bật khác là cửa mở kiểu cánh bướm. Hình ảnh nội thất được hé lộ trong buổi phát trực tiếp cho thấy khoang cabin hai chỗ ngồi, vô-lăng dạng chữ U (yoke) và màn hình lớn đặt theo phương ngang.

Phía sau xe là cánh gió chủ động có khả năng điều chỉnh góc nghiêng tự động. Theo Tesla, bộ phận này có hai chế độ chính: tăng lực cản và tăng lực ép xuống mặt đường, phục vụ các điều kiện vận hành khác nhau.

Hệ thống quạt tạo lực hút cũng được thiết kế với hai chế độ. Ở tốc độ thấp, hệ thống tạo lực hút giúp xe tăng độ bám; trong chế độ vận hành tốc độ cao, các cửa hút phía trước và phía sau được mở để điều chỉnh luồng không khí đi qua phần gầm xe.

Tesla cho biết Roadster sẽ có ba cấu hình gồm Performance, Thrust và Rocket.

Trong đó, Performance là phiên bản hai chỗ ngồi, trang bị cánh gió chủ động và hệ thống quạt tạo lực hút. Thrust giữ nguyên bố cục và các trang bị này, đồng thời bổ sung hệ thống động cơ đẩy khí lạnh ở phía sau.

Cao cấp nhất là Rocket, được giới thiệu với hệ thống khí động học chủ động, quạt tạo lực hút và các động cơ đẩy phía sau. Phiên bản này chỉ có ghế lái, đồng thời bổ sung các động cơ đẩy bố trí xung quanh thân xe. Theo Tesla, cấu hình này có thể giúp phương tiện di chuyển về phía trước, hướng lên trên và thực hiện các chuyển động xoay ngang trên không.

Tại sự kiện, ông Musk và các giám đốc điều hành khác không công bố mức giá cụ thể cho chiếc xe, nhưng gần một thập kỷ trước, Tesla đã đưa ra mức giá cơ bản là 200.000 USD (khoảng 5,17 tỷ đồng).

Việc ra mắt Roadster thế hệ thứ hai diễn ra trong bối cảnh Tesla đang chuyển hướng mạnh mẽ sang công nghệ tự lái do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt và robot, thay vì chỉ tập trung vào sản xuất ô tô dành cho người lái.