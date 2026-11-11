Video: Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc chói sáng giúp Việt Nam thắng giao hữu

(VTC News) -

Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa.

Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa trong trận đấu thuộc giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Phút 22, Olaha Mạnh Đức ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu sau đường căng ngang thuận lợi của Nguyễn Hồng Phúc.

Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo sinh năm 1997 cho đội tuyển Việt Nam - ngay ở trận đấu ra mắt.

Sang hiệp 2, Nguyễn Đình Bắc nhận đường chuyền của Khuất Văn Khang. Đội phó đội tuyển Việt Nam vượt qua một hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa trước khi dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.