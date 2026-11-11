Hoàng Danh Ngọc bán độ bị bắt: Cầu thủ đầy bê bối, làm HLV vẫn chứng nào tật nấy

(VTC News) -

Sáng 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) thông tin về việc triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương. Trong số các cầu thủ, huấn luyện viên có liên quan, cái tên Hoàng Danh Ngọc gợi cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhiều ký ức.

Cầu thủ lắm tài nhiều tật

Hoàng Danh Ngọc sinh ra và lớn lên tại Thái Bình (cũ) nhưng sớm gia nhập lò đào tạo trẻ của CLB Nam Định. Tài năng thiên bẩm và sớm bùng nổ ở giải U17 quốc gia, Danh Ngọc được đôn lên đội một và thi đấu V.League từ mùa giải 2007 - khi anh mới 17 tuổi. Tiền vệ sinh năm 1990 ghi dấu ấn bằng phong cách thi đấu nổi bật nhưng đi kèm với đó là những ồn ào ngoài chuyên môn.

Danh Ngọc từng là tài năng lớn của bóng đá Việt Nam.

Mùa giải 2009, Hoàng Danh Ngọc khiến cả V.League ngỡ ngàng khi giơ “ngón tay thối” (ngón giữa, hành động mang ý nghĩa thô tục) về phía cổ động viên Thể Công trong trận đấu trên sân Thiên Trường. Việc ngôi sao vừa tỏa sáng trong màu áo U22 Việt Nam ở Mederka Cup 2008 lại có hành động khiếm nhã như vậy ngay trước máy quay truyền hình là điều không thể được chấp nhận.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra án phạt cấm thi đấu 6 trận khi Danh Ngọc vẫn được xem là tài năng sáng giá hàng đầu dù thành tích Nam Định đang sa sút không phanh. Đây cũng là khởi đầu cho sự nghiệp đầy tranh cãi của tiền vệ được mệnh danh là “Cậu bé vàng”.

Chỉ chưa đầy 9 tháng sau, Danh Ngọc lại khuấy động bóng đá Việt Nam khi bị VFF cấm thi đấu 18 tháng. Anh kí hợp đồng có giá trị 7 tỷ đồng với Ninh Bình và được hỗ trợ 2,4 tỷ đồng để đền bù cho Nam Định. Hóa ra, 2 câu lạc bộ và Danh Ngọc chưa hề đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng nhưng cầu thủ này vẫn sang tập luyện cùng đội bóng mới.

Năm 2012, Hoàng Danh Ngọc lại vướng vào bê bối văng tục, chửi bậy nhằm vào trọng tài Ngô Quốc Hưng. Những âm thanh ấy lọt toàn bộ vào sóng truyền hình.

Hai lần bán độ

Năm 2014, bóng đá Việt Nam rúng động khi nhóm cầu thủ Ninh Bình thừa nhận đã nhận tiền để “làm độ” trong trận đấu với Kelantan (Malaysia) tại AFC Cup. Nhóm 9 cầu thủ Ninh Bình tham gia cá độ bóng đá chính trận đấu mình tham gia. Nếu tổng số bàn thắng của trận đấu trên 4, họ sẽ nhận được hơn 800 triệu đồng. Trận này, Ninh Bình thắng Kelantan 3-2.

Hoàng Danh Ngọc trong vai trò huấn luyện.

Danh Ngọc được cơ quan Công an triệu tập để điều tra. Cầu thủ này được xác định là không tham gia dàn xếp tỷ số, đánh bạc, nhưng vẫn nhận 50 triệu đồng từ các đối tượng khác. Danh Ngọc không bị kết tội, không bị phạt trong bê bối này. Tuy nhiên, vụ việc vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1990.

Anh ký hợp đồng tiền tỷ nhưng không thể trụ lại Than Quảng Ninh trước khi tái xuất trong màu áo Long An vào năm 2017.

Thời gian sau đó, Danh Ngọc rời xa sân cỏ chuyên nghiệp. Cầu thủ này mở quán lẩu ếch tại Thanh Hóa, dạy các lớp bóng đá cộng đồng. Hoàng Danh Ngọc có lúc còn mở tiệm rửa xe để mưu sinh.

Hoàng Danh Ngọc nắm vai trò huấn luyện ở các đội hạng Nhì trước khi gia nhập Long An.

Tháng 8/2026, Danh Ngọc bị bắt tạm giam để điều tra. Những trận đấu bị xác định có hành vi dàn xếp tỷ số gồm trận Câu lạc bộ Quy Nhơn thắng Long An 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025 và trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025.