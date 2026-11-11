Cầu thủ bóng rổ bị bắt vì dàn xếp tỷ số từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) thông tin về đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số trong các giải đấu thể thao do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu. Đáng chú ý, vụ việc không chỉ liên quan đến bóng đá mà còn có sự tham gia của các cầu thủ tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), trong đó có 2 tuyển thủ quốc gia.

Hai cầu thủ được xác định có liên quan là Võ Huy Hoàn và Huỳnh Vĩnh Quang, cùng khoác áo CLB Nha Trang Dolphins ở mùa giải VBA 2026. Cả hai đều có tên trong danh sách 12 vận động viên đội tuyển bóng rổ 5x5 nam quốc gia Việt Nam được Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) công bố hồi tháng 8/2026.

Võ Huy Hoàn (trái) và Huỳnh Vĩnh Quang là hai tuyển thủ quốc gia.

Theo thông báo của VBF, Võ Huy Hoàn và Huỳnh Vĩnh Quang được lựa chọn tham dự vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2029 (FIBA Asia Cup 2029 Pre-Qualifiers), diễn ra tại Mông Cổ từ ngày 25/8 đến 1/9/2026. Trong đó, Võ Huy Hoàn được đăng ký với đơn vị Lâm Đồng, còn Huỳnh Vĩnh Quang thuộc đơn vị Cần Thơ.

Tuy nhiên, trước thời điểm đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu tại Mông Cổ, hai cầu thủ này đã bị xác định có liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số tại VBA. Một trong những trận đấu được cơ quan điều tra làm rõ là cuộc đối đầu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins diễn ra ngày 15/8/2026.

Để thực hiện kế hoạch, Võ Hoàng Minh Nhật, người được Chí Công trả công để tham gia đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số, đã gặp gỡ, bàn bạc với Võ Huy Hoàn và Huỳnh Vĩnh Quang, hai cầu thủ thuộc biên chế Nha Trang Dolphins. Đồng thời, Nhật liên hệ với Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh và Lâm Minh Duy, ba cầu thủ của Da Nang Dragons.

Theo tài liệu điều tra, các bên đã thống nhất việc dàn xếp tỷ số trận đấu giữa hai đội nhằm tạo điều kiện cho Vũ Chí Công tham gia cá độ. Những người tham gia được trả công theo thỏa thuận.

Cơ quan điều tra xác định số tiền Vũ Chí Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.