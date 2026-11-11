(VTC News) -

● Giao hữu Việt Nam 2 - 0 Đài Bắc Trung Hoa Mạnh Đức 22’ Đình Bắc 58’ KẾT THÚC Thống kê trận đấu

Tối 11/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 trong trận giao hữu quốc tế thuộc giải Casper Cup. Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc ghi bàn.

Kết thúc hiệp một, đội tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Olaha Mạnh Đức. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ này ra sân cho đội tuyển Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Video: Olaha Mạnh Đức ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng mở tỷ số được ghi ở phút 22. Đội tuyển Việt Nam phối hợp hay ở cánh phải. Nguyễn Hồng Phúc chuyền ngược về cho Mạnh Đức thoải mái dứt điểm tung lưới Đài Bắc Trung Hoa.

Sau khi có bàn thắng, đội tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm lại. Trong khi đó, các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa đẩy cao đội hình và cố gắng tấn công.

Olaha Mạnh Đức lần đầu ra sân cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Đội khách tạo ra vài tình huống gây sức ép đáng chú ý. Thủ môn Lê Giang Patrik và các đồng đội ở hàng phòng ngự vất vả cản phá để giúp đội tuyển Việt Nam giữ tỷ số 1-0 đến hết hiệp một.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép lớn lên phần sân đối phương. Phút 58, nhận đường chuyền của đồng đội, Nguyễn Đình Bắc khéo léo vượt qua hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa trước khi dứt điểm đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Video: Đình Bắc nâng tỷ số lên 2-0.

Đội tuyển Việt Nam duy trì sự chủ động trong thời gian còn lại dù không tấn công nhiều. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát tốt trận đấu, không để Đài Bắc Trung Hoa tạo ra sức ép đáng kể.

Đội khách chỉ kiểm soát bóng chưa đến 40%, tung ra 5 pha dứt điểm trong hiệp 2 và không làm khó được thủ môn Lê Giang Patrik. Đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0.

Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Patrik Lê Giang TM 3 Phạm Lý Đức 6 Nguyễn Nhật Minh 7 Nguyễn Đình Bắc 8 Nguyễn Thái Quốc Cường 14 Trần Ngọc Sơn 16 Nguyễn Thành Chung ĐT 17 Olaha Mạnh Đức 18 Nguyễn Hồng Phúc 19 Võ Hoàng Minh Khoa 20 Phạm Minh Phúc DỰ BỊ 5 Lương Chí Khải 9 Nguyễn Văn Tùng 10 Nguyễn Thanh Nhàn 11 Khuất Văn Khang 12 Phan Tuấn Tài 15 Hoàng Vĩnh Nguyên 21 Trần Trung Kiên TM 22 Nguyễn Trần Việt Cường 23 Nguyễn Văn Việt TM 24 Lê Quốc Nhật Nam 26 Nguyễn Đức Anh 27 Nguyễn Quang Vinh Đài Bắc Trung Hoa ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Huang Chiu-Lin TM 2 Tiao Christopher Tian-Long 6 Tsai Meng-Cheng 7 Chen Hao-Wei 9 Yu Yao-Hsing 10 Estama Jhon Miky Benchy 13 Kuo Po-Wei 15 Huang Wei-Chieh 17 Chen Po-Liang ĐT 21 Chien Po-Ting 29 Kao Jing-Hang DỰ BỊ 4 Tu Shao-Chieh 5 Wang Yi-You 11 Wu Chun-Ching 12 Jacobs Odo TM 16 Huang Chun-Lin 18 Lai Yi-Chiao 19 Yang Chao-Jing 22 Tsai Shuo-Che TM 23 Chen Hong An 24 Chang Ssu-Yu 25 Chen Chin-Yang 26 Lai Wei