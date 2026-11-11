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Xuất bản ngày 11/11/2026 09:08 PM
Xuất bản ngày 11/11/2026 09:08 PM

Olaha Mạnh Đức ghi bàn ra mắt, tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, trong đó cầu thủ mới nhập tịch Olaha Mạnh Đức đóng góp 1 bàn.

Giao hữu
Việt Nam
2-0
Đài Bắc Trung Hoa
Mạnh Đức 22’
Đình Bắc 58’
KẾT THÚC
Thống kê trận đấu
67%Kiểm soát bóng33%
11Sút9
5Sút trúng đích4
3Phạt góc3
0Thẻ vàng0
0Thẻ đỏ0

Tối 11/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 trong trận giao hữu quốc tế thuộc giải Casper Cup. Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc ghi bàn.

Kết thúc hiệp một, đội tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Olaha Mạnh Đức. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ này ra sân cho đội tuyển Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Video: Olaha Mạnh Đức ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng mở tỷ số được ghi ở phút 22. Đội tuyển Việt Nam phối hợp hay ở cánh phải. Nguyễn Hồng Phúc chuyền ngược về cho Mạnh Đức thoải mái dứt điểm tung lưới Đài Bắc Trung Hoa.

Sau khi có bàn thắng, đội tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm lại. Trong khi đó, các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa đẩy cao đội hình và cố gắng tấn công.

Olaha Mạnh Đức lần đầu ra sân cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Olaha Mạnh Đức lần đầu ra sân cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Đội khách tạo ra vài tình huống gây sức ép đáng chú ý. Thủ môn Lê Giang Patrik và các đồng đội ở hàng phòng ngự vất vả cản phá để giúp đội tuyển Việt Nam giữ tỷ số 1-0 đến hết hiệp một.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép lớn lên phần sân đối phương. Phút 58, nhận đường chuyền của đồng đội, Nguyễn Đình Bắc khéo léo vượt qua hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa trước khi dứt điểm đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Video: Đình Bắc nâng tỷ số lên 2-0.

Đội tuyển Việt Nam duy trì sự chủ động trong thời gian còn lại dù không tấn công nhiều. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát tốt trận đấu, không để Đài Bắc Trung Hoa tạo ra sức ép đáng kể.

Đội khách chỉ kiểm soát bóng chưa đến 40%, tung ra 5 pha dứt điểm trong hiệp 2 và không làm khó được thủ môn Lê Giang Patrik. Đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn ra mắt, tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 - 3
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Patrik Lê Giang
TM
3
Phạm Lý Đức
6
Nguyễn Nhật Minh
7
Nguyễn Đình Bắc
8
Nguyễn Thái Quốc Cường
14
Trần Ngọc Sơn
16
Nguyễn Thành Chung
ĐT
17
Olaha Mạnh Đức
18
Nguyễn Hồng Phúc
19
Võ Hoàng Minh Khoa
20
Phạm Minh Phúc
DỰ BỊ
5
Lương Chí Khải
9
Nguyễn Văn Tùng
10
Nguyễn Thanh Nhàn
11
Khuất Văn Khang
12
Phan Tuấn Tài
15
Hoàng Vĩnh Nguyên
21
Trần Trung Kiên
TM
22
Nguyễn Trần Việt Cường
23
Nguyễn Văn Việt
TM
24
Lê Quốc Nhật Nam
26
Nguyễn Đức Anh
27
Nguyễn Quang Vinh
Olaha Mạnh Đức ghi bàn ra mắt, tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 - 4
Đài Bắc Trung Hoa
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Huang Chiu-Lin
TM
2
Tiao Christopher Tian-Long
6
Tsai Meng-Cheng
7
Chen Hao-Wei
9
Yu Yao-Hsing
10
Estama Jhon Miky Benchy
13
Kuo Po-Wei
15
Huang Wei-Chieh
17
Chen Po-Liang
ĐT
21
Chien Po-Ting
29
Kao Jing-Hang
DỰ BỊ
4
Tu Shao-Chieh
5
Wang Yi-You
11
Wu Chun-Ching
12
Jacobs Odo
TM
16
Huang Chun-Lin
18
Lai Yi-Chiao
19
Yang Chao-Jing
22
Tsai Shuo-Che
TM
23
Chen Hong An
24
Chang Ssu-Yu
25
Chen Chin-Yang
26
Lai Wei

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

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