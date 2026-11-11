Tối 11/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 trong trận giao hữu quốc tế thuộc giải Casper Cup. Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc ghi bàn.
Kết thúc hiệp một, đội tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Olaha Mạnh Đức. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ này ra sân cho đội tuyển Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch.
Video: Olaha Mạnh Đức ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam.
Bàn thắng mở tỷ số được ghi ở phút 22. Đội tuyển Việt Nam phối hợp hay ở cánh phải. Nguyễn Hồng Phúc chuyền ngược về cho Mạnh Đức thoải mái dứt điểm tung lưới Đài Bắc Trung Hoa.
Sau khi có bàn thắng, đội tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm lại. Trong khi đó, các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa đẩy cao đội hình và cố gắng tấn công.
Đội khách tạo ra vài tình huống gây sức ép đáng chú ý. Thủ môn Lê Giang Patrik và các đồng đội ở hàng phòng ngự vất vả cản phá để giúp đội tuyển Việt Nam giữ tỷ số 1-0 đến hết hiệp một.
Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép lớn lên phần sân đối phương. Phút 58, nhận đường chuyền của đồng đội, Nguyễn Đình Bắc khéo léo vượt qua hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa trước khi dứt điểm đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
Video: Đình Bắc nâng tỷ số lên 2-0.
Đội tuyển Việt Nam duy trì sự chủ động trong thời gian còn lại dù không tấn công nhiều. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát tốt trận đấu, không để Đài Bắc Trung Hoa tạo ra sức ép đáng kể.
Đội khách chỉ kiểm soát bóng chưa đến 40%, tung ra 5 pha dứt điểm trong hiệp 2 và không làm khó được thủ môn Lê Giang Patrik. Đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0.
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