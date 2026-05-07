Xuất bản ngày 07/05/2026 04:08 PM
Video khoảnh khắc nhà sư robot mặc áo cà sa, gia nhập tông phái lớn nhất Hàn Quốc

Robot nhà sư hình người đầu tiên của Hàn Quốc chính thức ra mắt tại chùa Jogye ở thủ đô Seoul hôm 6/5, trước thềm lễ Phật Đản.

Robot có tên Gabi, cao khoảng 130 cm, mặc áo cà sa truyền thống màu xám – nâu và đi giày đen. Trong buổi lễ gia nhập tông phái lớn nhất Hàn Quốc, Gabi đứng trước các nhà sư Phật giáo, chắp tay, cúi lạy và đọc lời tuyên thệ sẽ tận tâm phụng sự đạo Phật.

Một nhà sư đã đeo chuỗi hạt Phật giáo quanh cổ robot và yêu cầu Gabi đáp lời bằng tư thế chắp tay. Robot sau đó trả lời: “Vâng, tôi sẽ tận tâm phụng sự".

Hình ảnh từ buổi lễ cho thấy Gabi cùng các nhà sư cầu nguyện, đi dạo quanh khuôn viên chùa giữa những chiếc đèn lồng giấy và giao lưu với khách tham dự. Robot cũng vẫy tay và tạo hình trái tim bằng cánh tay để chụp ảnh.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Gabi dự kiến sẽ tiếp tục tham gia lễ hội đèn lồng diễn ra cuối tháng này cùng các robot khác.

Phương Anh (Nguồn: Reuters )
