Hành trình ký ức của 'Trung đoàn bất tử' tại Hà Nội

Sáng 7/5, hơn 100 đại biểu tham gia cuộc diễu hành "Trung đoàn Bất tử" tại khuôn viên trường THPT Hà Nội - Amsterdam, kỷ niệm 81 năm chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Vào lúc 8h00 ngày 7/5, tại khuôn viên Trường THPT Hanoi-Amsterdam diễn ra hoạt động “Trung đoàn Bất tử” kỷ niệm 81 năm chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, ông G.S. Bezdetko, khẳng định ý nghĩa của phong trào "Trung đoàn Bất tử" trong việc tri ân các chiến sĩ ngoài mặt trận, lực lượng du kích và những người lao động ở hậu phương đã góp phần vào chiến thắng. Đại sứ đặc biệt nhắc đến các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Liên Xô trong các trận chiến bảo vệ Moskva vào mùa đông năm 1941.

Ông cũng bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng Việt Nam đã ngã xuống trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giải phóng miền Nam.

Trong khi đó, Đại sứ Belarus Uladzimia Baravikou đưa ra những nhận định sâu sắc về bối cảnh thế giới hiện đại, khẳng định giá trị của hòa bình cùng lợi ích của nhân dân và chủ quyền quốc gia. Ông nhấn mạnh sự tri ân quá khứ trước những biến động của thời đại, để có thể ngăn chặn những thảm kịch tái diễn.

Bà Trần Thuỳ Dương, hiệu trưởng THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khẳng định Ngày Chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với các dân tộc chiến thắng mà còn đối với toàn nhân loại. Bà chia sẻ rằng Việt Nam và Nga được gắn kết bởi ký ức lịch sử về những thử thách khốc liệt, về cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và bản sắc dân tộc. Cả hai dân tộc đều hiểu rất rõ cái giá của hòa bình và giá trị của việc tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì tương lai của đất nước.

Tại sự kiện, các đại biểu cũng tham quan khu trưng bày triển lãm ảnh "Chân dung thời" của nhiếp ảnh gia Vera Mazhirina, tri ân thế hệ đã trải qua sự kiện năm 1941-1945 của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Sự tương tác giữa các đại biểu quốc tế, các cựu chiến binh và học sinh Việt Nam trước những khung hình lịch sử tạo nên dịp đặc biệt để chiêm nghiệm về ý nghĩa của sự kiện. Các đại biểu sau đó tham dự nghi thức trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường, với ý nghĩa thể hiện sự vun đắp cho thế hệ mai sau.

Một số hình ảnh sự kiện:

Nghi thức trồng cây lưu niệm.

Các đại biểu trong buổi hoà nhạc kỷ niệm.