Ukraine phóng hàng trăm UAV vào Nga trước lễ Kỷ niệm Ngày Chiến thắng

(VTC News) -

Ngày 7/5, Bộ quốc phòng Nga thông tin có khoảng 347 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị phá hủy trong khoảng thời gian từ 18h ngày 6/5 đến 4h ngày 7/5. Theo lời thống đốc địa phương, vùng biên giới Belgorod ghi nhận một người thiệt mạng, trong khi vùng Bryansk xác nhận có 13 người bị thương.

Trước đó, Ukraine tuyên bố ngừng bắn đơn phương. Đề xuất của Kiev được xem là lời đề nghị đáp trả sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi ngừng bắn vào ngày 9/5 - thời gian Nga tổ chức lễ Kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít và tổ chức cuộc duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ.

Lực lượng Nga đang tuần tra ở trung tâm Moskva. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Nga vì phớt lờ lời kêu gọi ngừng bắn và để ngỏ khả năng tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Nga trong lễ kỷ niệm ngày 9/5.

Trong những tuần gần đây, Kiev cũng tăng cường nhũng cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga.

Cùng thời điểm, Moskva đe dọa tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào trung tâm Kiev nếu Ukraine tấn công họ trong sự kiện Ngày Chiến thắng. Thông báo cho biết họ đã gửi công hàm đến đại sứ quán nước ngoài tại Ukraine, kêu gọi sơ tán nhân viên.

"Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền nước quý vị/lãnh đạo tổ chức của quý vị hãy đón nhận tuyên bố này với tinh thần trách nhiệm cao nhất và đảm bảo việc sơ tán sớm nhân viên ngoại giao, phái đoàn khác cũng như công dân khỏi Kiev, do nguy cơ không thể tránh khỏi cuộc tấn công trả đũa của Nga nhằm vào Kiev, bao gồm cả trung tâm ra quyết định, nếu Kiev thực hiện kế hoạch tấn công trong lễ Kỷ niệm Ngày Chiến thắng vĩ đại", thông báo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn.

Hôm 5/5, Nga cũng đưa ra tuyên bố đơn phương ngừng bắn với Ukraine từ ngày 8 - 9/5 và đe dọa "tấn công tên lửa quy mô lớn" vào Kiev nếu Ukraine vi phạm.

"Theo quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn được tuyên bố từ ngày 8 - 9/5/2026. Chúng tôi hy vọng phía Ukraine sẽ làm theo", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bài đăng trên dịch vụ nhắn tin MAX.

Cuộc đối đầu giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột tạm lắng, do Washington chuyển trọng tâm sang xung đột ở Trung Đông.