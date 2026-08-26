(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc nhà cao tầng đổ sập ra đường khi đang tháo dỡ ở Bắc Ninh

Tối 25/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ngôi nhà cao tầng tại khu phố Long Vỹ, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ đổ sập trong quá trình tháo dỡ.

Theo hình ảnh trong clip, toàn bộ khối bê tông của công trình đổ ập xuống đường, làm gãy nhiều cây xanh phía trước. Thời điểm này, một số xe đi qua khu vực kịp thời né tránh, may mắn không xảy ra thương vong.

Sự việc khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt, trong khi công tác tháo dỡ công trình được cho là chưa có biện pháp cảnh báo phù hợp đối với người và phương tiện qua lại.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn xác nhận sự việc xảy ra vào tối 25/8. Theo ông Sử, công trình trên đang được người dân tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Liên quan đến dự án này, lãnh đạo phường Từ Sơn cho biết toàn địa bàn có hơn 60 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 51 hộ thuộc diện thu hồi đất. Hiện toàn bộ các hộ dân đều đã đồng thuận nhận tiền đền bù và thực hiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ngôi nhà cao tầng đổ sập trong đêm khiến người đi đường hoảng sợ. (Ảnh cắt từ clip)

Sau sự cố, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thi công và người dân tuân thủ các quy định về an toàn trong quá trình tháo dỡ công trình. Nguyên nhân vụ sập nhà đang được xác minh.

Ông Sử cho biết, phường đã cử cán bộ kiểm tra, làm rõ diễn biến sự việc và yêu cầu các bên liên quan bảo đảm an toàn trong quá trình tháo dỡ.

“Chúng tôi đang cho anh em kiểm tra, xác minh cụ thể. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an toàn. Có thể trước đó gia đình đã tháo dỡ một phần căn nhà, sau đó đơn vị thi công không cẩn thận nên xảy ra sự việc”, lãnh đạo phường nói.

Theo Chủ tịch UBND phường Từ Sơn, sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh, địa phương sẽ cung cấp thêm thông tin vụ việc.