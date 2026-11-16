Video khoảnh khắc Iran dội UAV xuống căn cứ quân sự Mỹ tại Brahin

(VTC News) -

Khoảnh khắc Iran dội UAV xuống căn cứ quân sự Mỹ tại Brahin.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, Iran sử dụng 6 UAV tập kích hệ thống radar tại sân bay trực thăng quân sự Al-Riffa ở phía đông nam thành phố Riffa, Bahrain. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mô tả đây là “đòn đáp trả quyết liệt và mạnh mẽ” trước những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran.

IRGC cũng cho biết lực lượng này bắn hạ một số UAV của Mỹ đang hướng về phía Iran. Tehran khẳng định eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu vẫn bị phong tỏa trên thực tế kể từ khi cuộc chiến bùng phát hồi tháng 2, bất chấp nỗ lực của Washington nhằm triển khai hoạt động hộ tống tàu thuyền qua khu vực.

Trong đêm, Bahrain phát đi 2 cảnh báo, yêu cầu người dân giữ bình tĩnh và tìm nơi trú ẩn an toàn. Sau đó, Lực lượng Quốc phòng Bahrain xác nhận Iran tấn công bằng UAV trong thông báo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cơ quan này thông tin hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy thiết bị bay đang tiếp cận trước khi chúng kịp đánh trúng mục tiêu.

Một số video lan truyền trên mạng cho thấy UAV xuất hiện trên bầu trời Riffa và tấn công một địa điểm chưa xác định. Trong khi video khác dường như ghi lại đám cháy lớn tại sân bay trực thăng. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, ông Ebrahim Zolfaghari chia sẻ lại cả 2 video này trên nền tảng X.

Đám cháy được cho là tại sân bay trực thăng ở Bahrain.

Hiện tại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa xác nhận có thiệt hại về cơ sở vật chất hay thương vong trong vụ việc. Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày Iran nhận trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei lên tiếng bảo vệ cuộc tấn công của Tehran nhắm vào căn cứ của Mỹ tại Vùng Vịnh.

​​Ông Baghaei khẳng định có bằng chứng cho thấy các quốc gia trong khu vực hỗ trợ Mỹ thực hiện cuộc tấn công chống lại Iran. Ông nhấn mạnh cuộc tấn công này mang tính “hoàn toàn phòng vệ” và chỉ nhắm vào khí tài quân sự của Mỹ, không vi phạm chủ quyền của những quốc gia láng giềng.

Hôm 13/11, IRGC cũng tuyên bố phá hủy cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ nhằm đáp trả những hành động mà Tehran mô tả là khiêu khích trên không và hoạt động buôn lậu dầu mỏ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, CENTCOM bác bỏ thông tin này, khẳng định lực lượng Mỹ đánh chặn 2 UAV và không ghi nhận thương vong hay thiệt hại nào.