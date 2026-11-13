Ông Trump tuyên bố Mỹ không cần thỏa thuận với Iran

(VTC News) -

Ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo Phó tổng thống JD Vance tập trung vào nỗ lực chống tham nhũng và hoạt động tội phạm tại những khu vực do Đảng Dân chủ kiểm soát, thay vì đàm phán với Iran. Đồng thời, ông tuyên bố Mỹ “không cần thỏa thuận” với Iran.

“Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Những ngày đó qua lâu rồi. Chúng ta có tiền của họ, hàng trăm tỷ USD và chúng ta kiểm soát được eo biển của họ!”, ông Trump viết trên mạng xã hội, dường như đề cập tới eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump tiếp tục cho hay: “Các bang màu xanh như Minnesota, California, Illinois và nhiều nơi khác đều là thảm họa tham nhũng, được điều hành một cách yếu kém. Hàng tỷ USD bị đánh cắp mỗi tháng. Ngân sách có thể nhanh chóng được cân bằng nếu xử lý được hoạt động tội phạm quy mô lớn này”.

Ông Trump không đưa ra lời giải thích cụ thể về khoản tiền của Iran mà ông đề cập. Một số cơ quan truyền thông cho rằng phát biểu này ám chỉ số tài sản của Tehran đang bị đóng băng. Tehran ước tính số tiền này vượt 100 tỷ USD, phần lớn đến từ nguồn thu dầu mỏ và khí đốt được gửi tại ngân hàng nước ngoài, nhưng bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump về việc kiểm soát eo biển Hormuz dường như đề cập đến hoạt động phong tỏa hải quân của Mỹ. Biện pháp này hạn chế hoạt động vận chuyển hàng hóa ra vào cảng của Iran, trong khi tàu thuyền phục vụ những quốc gia vùng Vịnh khác vẫn được phép đi qua tuyến hàng hải này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Vance chỉ trích cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran, cho rằng xung đột này là một trong những nguyên nhân khiến Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước.

Phó Tổng thống Mỹ đặt câu hỏi liệu cuộc chiến có thực sự xứng đáng với những tổn thất và cái giá phải trả hay không. Trước đó, ông Vance cũng thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và được cho là nghiêng về phương án đạt thỏa thuận với Tehran thay vì tiếp tục gia tăng sức ép quân sự.