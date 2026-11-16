Tình báo Mỹ hé lộ kho tên lửa khổng lồ của Iran, con số gây choáng

(VTC News) -

Theo đánh giá của tình báo Mỹ, Iran hiện sở hữu khoảng 1.500 - 2.500 tên lửa trong kho vũ khí. Điều này đồng nghĩa với việc nếu xung đột bùng phát trở lại, Tehran vẫn có đủ năng lực tấn công căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông.

Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ thừa nhận con số ước tính này chưa thực sự chính xác, do khó xác định số lượng tên lửa Iran đang cất giữ cũng như những vũ khí được chuẩn bị để đưa vào sử dụng. Nhưng báo cáo của Wall Street Journal (WSJ) cho biết họ đều tin Tehran vẫn còn một kho dự trữ vũ khí đáng kể và đang từng bước khôi phục kho vũ khí của mình.

Tổ hợp tên lửa của Iran. (Ảnh: Getty)

Theo báo cáo, Iran tận dụng linh kiện được tích trữ từ trước để sản xuất tên lửa mới. Dù tốc độ chế tạo chậm hơn so với thời điểm trước xung đột, nhưng nước này vẫn duy trì khả năng sở hữu máy bay không người lái và tên lửa tầm ngắn có thể triển khai để tấn công đối phương. Quan chức quân sự Israel cũng nhận định Iran hiện còn hơn 1.500 tên lửa đạn đạo.

Cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông Simone Ledeen cho rằng nếu Iran vẫn còn 1.500 tên lửa thì điều đó đồng nghĩa với việc nước này khôi phục được hơn một nửa quy mô kho vũ khí trước cuộc chiến.

Ngoài ra, không chỉ duy trì năng lực tấn công, Iran còn cải thiện đáng kể phương thức triển khai những đợt tập kích. Theo các quan chức, nước này hiện nắm được nhiều thông tin hơn về mục tiêu, đồng thời điều chỉnh chiến thuật tác chiến. Việc kết hợp tên lửa với máy bay không người lái cũng giúp Iran nâng cao hiệu quả của cuộc tấn công.

Tuần trước, Iran cũng công bố cơ sở ngầm mới mà nước này gọi là “thành phố tên lửa”. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi quan chức phương Tây tiết lộ Tehran có thể vẫn sở hữu ít nhất 1.700 tên lửa đạn đạo và duy trì tốc độ sản xuất lên tới 50 tên lửa mới mỗi tháng.

Đánh giá trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định quân đội Iran bị đánh bại hoàn toàn và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định ngành công nghiệp quốc phòng Iran đã bị phá hủy. Theo ông Hegseth, hơn 80% cơ sở công nghiệp hạt nhân của nước này chịu thiệt hại.