Kremlin: Nga sẽ dùng vũ lực để đạt mục tiêu nếu không thể thỏa thuận với châu Âu

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông trong nước hôm 15/11, ông Peskov cho rằng các cuộc thảo luận về giải quyết xung đột Ukraine và thiết lập một cấu trúc an ninh tại châu Âu sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có nỗ lực thực sự nhằm tìm kiếm hòa bình.

“Đến một thời điểm nào đó, tất nhiên, vấn đề này sẽ cần được thảo luận với các nước châu Âu. Tuy nhiên, nếu họ không thực sự mong muốn hòa bình thì những cuộc thảo luận đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì”, ông Peskov nói. Trước đó, trả lời hãng thông tấn TASS của Nga, ông cho biết các nhà đàm phán châu Âu vẫn chưa tìm cách liên hệ với Nga.

Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine kết thúc ngày 11/11 tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhưng không thỏa thuận nào được công bố liên quan đến lệnh ngừng bắn, tranh chấp lãnh thổ hay các bảo đảm an ninh dài hạn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào cuối tuần này rằng, Nga và Ukraine đã nhất trí mở rộng thành phần tham gia vòng đàm phán tiếp theo, bao gồm các đối tác châu Âu.

Theo ông Kushner, động thái này sẽ tạo điều kiện để các bên thảo luận về những thỏa thuận an ninh rộng hơn cho châu Âu trong giai đoạn hậu chiến, song song với các vấn đề liên quan đến lãnh thổ.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán Mỹ đưa ra khả năng Ukraine rút khỏi vùng Donbas để đổi lấy tư cách thành viên NATO. Theo ông Zelensky, đây là lần đầu tiên vấn đề gắn việc Ukraine gia nhập NATO với nhượng bộ lãnh thổ được đưa ra trong các cuộc đàm phán.

“Phía Mỹ đã đặt câu hỏi: ‘Nếu Ukraine gia nhập NATO thì sao? Ukraine có rút khỏi Donbas hay không?’”, ông Zelensky nói. Tuy nhiên, đây sẽ là một cuộc thảo luận đặc biệt khó khăn.

Nhiều năm qua, Nga coi khả năng Ukraine gia nhập NATO là lằn ranh đỏ đối với Moskva và viện dẫn vấn đề này như một trong những lý do khiến Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

Ông Zelensky một lần nữa khẳng định Kiev chưa sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ. Tuy nhiên, ông cho biết có thể đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý toàn quốc nếu nước này nhận được một gói cam kết toàn diện, bao gồm bảo đảm an ninh, quyền duy trì quân đội Ukraine hùng mạnh với nguồn tài chính đầy đủ và các khoản hỗ trợ tái thiết đất nước.