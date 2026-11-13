Iran tuyên bố tấn công radar Mỹ tại Bahrain, các nước Vùng Vịnh kêu gọi kiềm chế

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp khi Tehran tuyên bố đã tấn công hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quốc gia Vùng Vịnh bày tỏ mong muốn Washington tạm thời kiềm chế các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.

Ngày 13/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain.

Iran tuyên bố phá hủy radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. (Ảnh: IRNA)

Hãng thông tấn IRNA dẫn thông báo của lực lượng trên nêu rõ hoạt động quân sự này nhằm đáp trả việc Mỹ trước đó đánh trúng một cột viễn thông tại cảng Sirik, miền Nam Iran. Đây được cho là tuyên bố đầu tiên của Iran trong nhiều tháng qua về việc nhắm mục tiêu vào một cơ sở quân sự tại Bahrain kể từ tháng 9.

Bahrain là nơi đặt căn cứ Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa có nguồn tin độc lập xác nhận vụ tấn công. Phía Mỹ và Bahrain chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Trước đó, Iran cũng cảnh báo các quốc gia khác không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động quân sự và biện pháp kinh tế của Mỹ nhằm vào Tehran.

Trên mạng xã hội X ngày 12/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran sẽ xem việc các nước triển khai lực lượng hải quân, cung cấp trang thiết bị quân sự, hỗ trợ hậu cần hoặc nhân sự cho Mỹ là hành động thù địch và trái với luật pháp quốc tế.

Trong diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn nhà bình luận chính trị Stephen Smith (Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể chấm dứt xung đột với Iran ngay lập tức, song các quốc gia Vùng Vịnh mà Washington đang bảo vệ đã đề nghị Mỹ chưa tiến hành thêm các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran.

Ông Trump cho biết Ả Rập Xê Út đã đề nghị Mỹ duy trì tình hình hiện tại trong một thời gian, trong khi Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain muốn Washington tiếp tục kiềm chế.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nói ông chưa chắc đồng tình với cách tiếp cận này. Trước đó, ông Trump bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không phải phá hủy thêm cơ sở nào của Iran, đồng thời cho rằng Washington không nhất thiết phải đạt được một thỏa thuận hòa bình với Tehran.

Trong khi tình hình quân sự và an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, vấn đề hạt nhân Iran cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tiếp tục kêu gọi Tehran tạo điều kiện để các thanh sát viên trở lại những cơ sở hạt nhân quan trọng của nước này.

Theo báo cáo ngày 13/11, cơ quan này kêu gọi Iran thực hiện các bước đi từng phần nhằm tạo điều kiện để các thanh sát viên quốc tế trở lại những cơ sở hạt nhân quan trọng, nhấn mạnh việc nối lại hoạt động thanh sát và xác minh là yêu cầu cấp thiết.

IAEA cho biết, cơ quan này chưa thể tiếp cận các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran kể từ tháng 6/2025 khi Israel và Mỹ phối hợp tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Một số cơ sở hạt nhân của Iran tiếp tục trở thành mục tiêu trong các hoạt động quân sự do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2 vừa qua. Mặc dù các thanh sát viên IAEA đã được phép tới nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran hồi tháng 9, song cơ quan này vẫn chưa được tiếp cận các cơ sở khác.

Báo cáo dự kiến được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA vào tuần tới.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 12/11, Hội đồng Chuyên gia Iran - cơ quan gồm các giáo sĩ có thẩm quyền lựa chọn, giám sát và bãi nhiệm lãnh tụ tối cao - cho rằng việc xem xét khả năng nước này rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Một số quan chức Iran gần đây cũng đề cập khả năng xem xét lại tư cách thành viên NPT và học thuyết hạt nhân của nước này, trong bối cảnh các cơ sở hạt nhân của Iran trở thành mục tiêu trong các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel.