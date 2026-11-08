Khoảnh khắc Nga phóng vệ tinh quân sự, 'sứa không gian' phát sáng bầu trời

(VTC News) -

Nga phóng thành công vệ tinh quân sự lên quỹ đạo, tạo ra ‘sứa không gian’

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Nga phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b, mang theo vệ tinh liên quan đến quân sự từ sân bay vũ trụ Plesetsk, tỉnh Arkhangelsk. Trong tuyên bố hôm 7/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quá trình phóng tên lửa và đưa vệ tinh vào không gian diễn ra suôn sẻ, không gặp sự cố.

“Đúng thời điểm dự kiến, vệ tinh được đưa vào quỹ đạo mục tiêu và được các hệ thống trên mặt đất thuộc Lực lượng Không gian Nga tiếp nhận quyền kiểm soát. Các hệ thống trên vệ tinh đang hoạt động bình thường”, thông báo nêu rõ.

Vụ phóng tạo ra hiện tượng ánh sáng đặc biệt được gọi là “sứa không gian” trên bầu trời nước Cộng hòa Komi lân cận. Người dân địa phương ghi lại hình ảnh luồng sáng rực rỡ lan rộng thành những dải sáng trong suốt trên bầu trời đêm.

Nga phóng thành công vệ tinh quân sự lên quỹ đạo, tạo ra ‘sứa không gian’

Hiện tượng này thường xuất hiện khi tầng thứ nhất của tên lửa kết thúc hoạt động, các tầng tên lửa tách rời và động cơ tầng thứ hai được kích hoạt. Khi đó, khí thải từ động cơ ở độ cao lớn được ánh sáng Mặt trời chiếu sáng, trong khi khu vực quan sát từ mặt đất chìm trong bóng tối.

Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ danh tính vệ tinh cũng như nhiệm vụ cụ thể của lần phóng này. Tuy nhiên, tên lửa đẩy hạng trung Soyuz-2.1b thường được sử dụng để đưa nhiều loại vệ tinh quân sự và chiến lược lên quỹ đạo, bao gồm vệ tinh định vị GLONASS, vệ tinh trinh sát điện tử Liana và hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo Tundra.

Đầu năm nay, sân bay vũ trụ Plesetsk từng đối mặt với nỗ lực tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine. Giám đốc tập đoàn vũ trụ Roscosmos Dmitry Bakanov cho biết Kiev tìm cách phá hoại vụ phóng các vệ tinh Internet băng thông rộng của Nga hồi tháng 3, nhưng không thành công.

Trong vụ phóng hồi tháng 3, 16 vệ tinh đầu tiên thuộc chòm vệ tinh Rassvet của Nga được đưa lên quỹ đạo. Hệ thống này do công ty tư nhân Bureau 1440 phát triển và thường được gọi là “Starlink của Nga”. Các vệ tinh Rassvet hoạt động như những trạm thu phát sóng 5G trên không gian, đồng thời có thể hỗ trợ điều khiển máy bay không người lái với khả năng chống chịu cao trước các biện pháp tác chiến điện tử.

Tình báo quân sự Ukraine từng bày tỏ quan ngại về hệ thống Rassvet, cho rằng Nga đang sử dụng mạng lưới này để phục vụ liên lạc quân sự trên lãnh thổ Ukraine, dù phạm vi phủ sóng hiện vẫn chưa liên tục. Bureau 1440 cho biết công ty đặt mục tiêu mở rộng chòm vệ tinh lên hơn 900 vệ tinh vào năm 2035.